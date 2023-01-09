"Любая боль имеет конец": бывшая Остапчука высказалась по поводу расставания

Бывшая жена Остапчука поделилась лайфхаком о том, как пережить болезненное расставание.

Кристина Горняк, Кристина Остапчук / instagram.com/kristygor

Бывшая жена Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк рассказала, как переживает процесс развода с любвеобильным телеведущим.

На своей странице в Instagram на рассказала о том, как дает себе время пережить случившееся, а также добавила, что любая боль имеет свой конец. "Не будет рана кровоточить вечно. Поэтому дайте себе время и проживите все моменты достойно, я именно так и делаю. А еще... все дается для опыта, поэтому учимся", - сказала Горняк.

Также она попросила не донимать ее одинаковыми вопросами о Владимире, не отправлять ей какие-то сообщения или его фото с новой девушкой.

"Все, что мне нужно знать, Вселенная мне всегда показывает, а то, что нет – оберегает! Буду очень благодарна за понимание! Вообще, как и говорила, я ничего не комментирую и не выношу на обзор, я проживаю свою жизнь и свой опыт дальше", - подытожила Кристина.

Отметим, блогерка и нотариус Кристина Горняк является для своих подписчиков живым воплощением житейской мудрости. К ней приходят за советами в личных вопросах.

Иронично, но в семейной жизни самой Горняк ситуация довольно запутанная - уже не один месяц в СМИ ходят упорные слухи о том, что она и ее муж, украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук, развелись. Более того, у мужчины якобы появилась новая возлюбленная, которая значительно моложе Кристины.

В связи с этим у Кристины все чаще стали спрашивать, как она относится к изменам. На своей странице в Instagram блогерка поделилась раздумьями о том, почему она не может простить подобное.

Напомним, что у блогерши Кристины все чаще стали спрашивать, как она относится к изменам.

Так на вопрос о том, смогла бы она и дальше жить с партнером, который был ей неверен, Кристина Горняк ответила: "Мое мнение такое, что попробовать можно, но думаю, что ни к чему хорошему это не приведет. Я бы ложилась спать с ним в постель, и представляла, как он целовал другую, как обнимал и ласкал, как увлекся другой, которая вызвала у него эмоции... Так что в этих воспоминаниях мне бы хотелось его придушить. А зачем мне садиться за убийство? Лучше сразу, после того, как стало известно про измену, разойтись. Но это мое мнение".

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