"Хотелось его задушить": жена Владимира Остапчука высказалась о романе шоумена с молоденькой пассией

Кристина Горняк призналась, что готова на убийство, если ее предаст любимый человек.

Кристина Горняк отреагировала на слухи о романе Владимира Остапчука с молодой девушкой / instagram.com/kristygor

Блогерка и нотариус Кристина Горняк является для своих подписчиков живым воплощением житейской мудрости. К ней прихдят за советами в личных вопросах.

Иронично, но в семейной жизни самой Горняк ситуация довольно запутанная - уже не один месяц в СМИ ходят упорные слухи о том, что она и ее муж, украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук, развелись. Более того, у мужчины якобы появилась новая возлюбленная, которая значительно моложе Кристины.

В связи с этим у Кристины все чаще стали спрашивать, как она относится к изменам. На своей странице в Instagram блогерка поделилась раздумьями о том, почему она не может простить подобное.

Так на вопрос о том, смогла бы она и дальше жить с партнером, который был ей неверен, Кристина Горняк ответила: "Мое мнение такое, что попробовать можно, но думаю, что ни к чему хорошему это не приведет. Я бы ложилась спать с ним в постель, и представляла, как он целовал другую, как обнимал и ласкал, как увлекся другой, которая вызвала у него эмоции... Так что в этих воспоминаниях мне бы хотелось его придушить. А зачем мне садиться за убийство? Лучше сразу, после того, как стало известно про измену, разойтись. Но это мое мнение".

Поклонники предполагают, что причиной слухов о расставании между Остапчуком и Горняк могла стать измена со стороны ведущего, ведь эту тему оба супруга тщательно стараются избегать.

Кристина Горняк отреагировала на слухи о романе Владимира Остапчука с молодой девушкой / instagram.com/kristygor

Ранее певица Шер похвасталась кольцом с бриллиантом от молодого возлюбленного - фанаты заподозрили помолвку между певицей и младшим ее на 40 лет продюсером Александром Эдвардсом.

Также украинская актриса и звезда сериала Сваты Анна Кошмал поделилась своими свадебными фотографиями - лицо мужа известная артистка ранее усиленно скрывала.

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