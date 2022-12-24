Звезда 'Сватов' Кошмал показала свадебные фото со своим мужем

Украинская актриса и звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал поделилась своими свадебными фотографиями и трогательно поздравила своего мужа.
Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Анна Кошмал написала, что они с мужем отпраздновали "символический юбилей". "Я была такой красивой невестой. Вроде только пять лет в браке, а я уже практически не помню себя "до". Столько всего произошло", - написала актриса.
Напомним, ранее Анна Кошмал вновь поддразнила любопытство фанатов новым снимком своего загадочного мужа.
О нем известно крайне мало - актриса не любит распространяться о личном. Ранее Кошмал рассказывала, что они с мужем познакомились 5 лет назад на съемочной площадке, зимой расписались, а уже летом 2018-го года стали родителями. Их сыну Михаилу сейчас 4 года.
Мужчина, вероятно, старше 28-летней актрисы, и имеет профессию, связанную с кинематографом. Недавно, на своей странице в Instagram Кошмал опубликовала фото загадочного избранника.
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