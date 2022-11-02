Спортивный и с татуировками: звезда Сватов Анна Кошмал похвасталась мужем

Анна Кошмал показала, как выглядит ее муж / instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса, звезда сериалов Папик и Сваты, Анна Кошмал вновь поддразнила любопытство фанатов новым снимком своего загадочного мужа.

О нем известно крайне мало - актриса не любит распространяться о личном. Ранее Кошмал рассказывала, что они с мужем познакомились 5 лет назад на съемочной площадке, зимой расписались, а уже летом 2018-го года стали родителями. Их сыну Михаилу сейчас 4 года.

Мужчина, вероятно, старше 28-летней актрисы, и имеет профессию, связанную с кинематографом. Недавно, на своей странице в Instagram Кошмал опубликовала фото загадочного избранника.

На снимке муж актрисы снят со спины - он идет по улице и несет на плечах их сына. Мужчина спортивного телосложения, на обеих лодыжках есть татуировки.

Фанаты спрашивали у Кошмал, куда она так часто исчезает из социальных сетей, и как дела у ее мужа, на что она ответила: "С ним все хорошо, не переживайте".

Анна Кошмал показала, как выглядит ее муж / instagram.com/smorkovkina

Ранее редкими фотографиями старшего красавца-сына поделился украинский футболист, тренер и политический деятель Андрей Шевченко. Недавно Джордану исполнилось 18 лет.

Также стало известно, что советская и грузинская певица Тамара Гвердцители потеряла маму-одесситку. Артистка тяжело переживает ее смерть, из-за чего ее собственное психическое и физическое здоровье сильно пошатнулось.

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