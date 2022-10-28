Актриса-путинистка из "Сватов" высказалась в отношении Анны Кошмал

Олеся Железняк. Фото woman.ru

Российская актриса Олеся Железняк, которая в день рождения российского кровавого террориста Путина, убивающего украинцев, признавалась ему в любви, неожиданно высказалась в отношении украинской актрисы и коллеги по сериалу "Сваты" Анны Кошмал.

Так, Железняк продолжает идентифицировать себя с украинцами. Она по-прежнему полагает, что "все равно, мы единое", пишет Woman.ru. Железняк также добавляет, что "любовь (к россиянам - авт.) никуда не делась, а просто стала меньше". "И я думаю, что все встанет на свои места. И мне кажется, никуда не девается любовь. Она может становиться меньше, наверное. Я думаю, что все равно эти испытания, они нам всем посланы для чего-то. И я думаю, что в этой ситуации самое главное не озлобиться. Не впасть в ярость, в агрессию, жестокость, в желание убить, уничтожить, а искать, держаться за какие-то вещи, за простые", — разъяснила свою позицию звезда, в то время, как ее любимый президент, которым она упивается, убивает украинских детей, а его дикие солдаты насилуют женщин.

Набожная Железняк также, традиционно, обращается к богу. "Мне кажется, как раз сейчас такое время, когда нужно вообще спасаться верой, верой в Бога, верой в семью, верой в добро и верой в твоих близких людей. И верить, что мы когда-то были близки. Даже с теми, с кем мы сейчас не можем общаться, понимать, что в людях говорит не их истинное", - намекает на десатанизацию актриса.

Напомним, ранее Железняк поздравила президента террористического государства России, развязавшего войну в Украине, с днем рождения.

Актриса поблагодарила диктатора Путина за то, что может "воспитывать мальчиков, как мальчиков, а девочку, как девочку". Соответствующим видео поделился на своей странице в Instagram журналист Дмитрий Гордон.

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