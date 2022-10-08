'Люблю и восхищаюсь': звезда 'Сватов' поздравила Путина с днём рождения

Не все актеры украинских "Сватов" остались на стороне добра/ УНИАН

Звезда украинского сериала "Сваты", актриса Олеся Железняк поздравила президента террористического государства России, развязавшего войну в Украине, с днем рождения.

Актриса поблагодарила диктатора за то, что может "воспитывать мальчиков, как мальчиков, а девочку, как девочку". Соответствующим видео поделился на своей странице в Instagram журналист Дмитрий Гордон.

"Я счастлива, я горда поздравить вас с днем рождения. Будьте счастливы. Спасибо вам за чувство родины. Спасибо вам за то, что я своих мальчиков могу воспитывать, как мальчиков, а девочку, как девочку. Я вас очень люблю, я восхищаюсь вами. Я восхищаюсь тому, как вы держите удар, вашему спокойствию. Я счастлива, что у нашей страны такой президент", - говорит актриса, которая несколько лет снималась в Украине.

"Звезда российского театра и кино с украинскими именем и фамилией олеся железняк поздравила фюрера с днюхой", - написал Гордон.

К нему в комментарии пришла украинская ведущая Маша Ефросинина, которая написала: "Я до конца видео так надеялась, что она скажет, что это шутка и пошлёт его на...".

Кроме того, на видео отреагировала и украинская актриса, звезда сериала Анна Кошмал. "Остановите землю, я сойду. Леся, я не могу в это поверить", - написала она.

Напомним, ранее заголовки о том, что умер звезда "Сватов" Федор Добронравов потрясли росСМИ. Сам артист поспешил дать опровержение в эфире одного из российских телеканалов. Добронравов признался - это не первый раз, когда его "хоронят" в желтой прессе.

"Появились сообщения, что на окраине Москвы нашли тело. Мое тело! Мне из Таганрога и других стран начинают звонить. Но это же люди, которые зарабатывают деньги. Меня сколько уже хоронят", - рассказывает актер.

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