У Остапчука появилась новая 'краля': стало известно, кто опять покорил сердце ведущего

Телеведущий пока скрывает новые отношения, но общественности стало известно, кто она.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк / instagram.com/vova_ostapchuk

Любвеобильный телеведущий Владимир Остапчук, похоже, уже не холостяк. Информация об этом быстро разлетелась по сети.

Более того, некоторые "расследователи" личной жизни Остапчука даже определили личность новой возлюбленной. Первой, новости из жизни Остапчука сообщила травести-дива Монро.

На своей странице в телеграмм, она написала, что у "телеведущего Остапчука новая краля".

"Якобы она помогает восстанавливать акаунты в иснта. Она и ему помогала вернуть акаунт. Совет да любовь, он свободный, но ничто так не бодрит, как свежая сплетня", - написала Монро.

Кроме того, свое расследование провела и TikTok-блогер Юлия Тимошенко, которая обратила внимание на некоторые странные совпадения в акаунте Остапчука и журанлистки Катерины Полтавской. Блогер указала на то, что пара в последнее время публикует одинаковые фото.

Напомним, ранее блогерка и нотариус Кристина Горняк недавно вернулась в Украину после продолжительного путешествия по Австрии. Сейчас она находится в Киеве.

Однако не вернулся в ее жизнь муж, украинский шоумен Владимир Остапчук. Отношения в паре по-прежнему остаются загадкой, которая подогревается слухами об их разводе. Молчать про то, что происходит между супругами - осознанное решение ведущего и блогерки.

Меж тем намеков на то, что Остапчук и Горняк больше не вместе становится все больше. Недавно Кристина на своей странице в Instagram призналась, что морально созрела для новых отношений.

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