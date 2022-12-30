Жена Остапчука рассекретила, с кем будет встречать новый год

Молодая женщина поделилась своими планами и рассказала, что встретит новый год, как нравится ей.

Владимир Остапчук, Кристина Горняк / instagram.com/vova_ostapchuk

Уже бывшая жена, хоть и не официально, шоумена Владимира Остапчука, нотариус Кристина, рассказала о своих планах празднования Нового года.

В частности, она рассказала, что проведет праздник в той же компании, в которой встречала свое 36-летие, пишет "Таблоид".

"Из новогоднего настроения пока только юбка в пайетках и плей-лист. Присела здесь и думаю, что надо как-то исправлять ситуацию – идти на закупки продуктов к новогоднему столу. Потому что в этом году будет, как я люблю – новогодняя ночь дома (во временном домике), в кругу подруг, но к большому сожалению со многими близкими прямо на видео-связи… И все же, не могу не благодарить небо, что имею такую возможность", – сообщила она.

Отметим, что у блогерши Кристины все чаще стали спрашивать, как она относится к изменам. На своей странице в Instagram блогерка поделилась раздумьями о том, почему она не может простить подобное.

Так на вопрос о том, смогла бы она и дальше жить с партнером, который был ей неверен, Кристина Горняк ответила: "Мое мнение такое, что попробовать можно, но думаю, что ни к чему хорошему это не приведет. Я бы ложилась спать с ним в постель, и представляла, как он целовал другую, как обнимал и ласкал, как увлекся другой, которая вызвала у него эмоции... Так что в этих воспоминаниях мне бы хотелось его придушить. А зачем мне садиться за убийство? Лучше сразу, после того, как стало известно про измену, разойтись. Но это мое мнение".

Поклонники предполагают, что причиной слухов о расставании между Остапчуком и Горняк могла стать измена со стороны ведущего, ведь эту тему оба супруга тщательно стараются избегать.

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