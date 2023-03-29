Девушка Остапчука "спалила" телеведущего на фото

22-летняя Катя уже освоилась в статусе девушки телеведущего и потихоньку смелеет в своих сториз.

22-летняя подруга Остапчука / Instagram

Молодая подруга-журналистка любвеобильного телеведущего Владимира Остапчука Катерина, который развелся уже со своей второй женой, нотариусом Кристиной, снова подогрела слухи о том, что пара таки вместе.

Так, на своей странице в Instagram, молодая девушка выложила фото со своим бойфрендом, не показывая лица избранника. Между тем, внимательные пользователи разглядели и узнали куртку самого телеведущего.

Фото, которое появилось в сториз у журналистки Кати, она подписала лаконичным "лю", снабдив эмоджи в виде сердечка.

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Та самая куртка / Скриншот Instagram

На фото видно, как девушка тулится к мужчине, который при этом держит ее за талию.

Напомним, ранее подружка Остапчука снова показала себя без одежды. Девушка устроила очередную сессию вопросов и ответов со своими подписчиками в Instagram, где похвасталась телом в одном лишь нижнем белье. Она также написала свои параметры, которыми, собственно, можно и похвастаться.

К примеру, при росте 168 сантиметров, молодуха Остапчука весит всего 58 килограмм.

Недавно также девушка рассказала, что Остапчук у нее первый. Именно с ним у нее состоялся первый поцелуй.

"Тут много кто удивился, но у меня действительно первый поцелуй был с тем, с кем я сейчас", - поделилась подробностями интимной жизни Катерина.

Напомним, Остапчук, который развелся уже со своей второй женой, нотариусом Кристиной, похоже, снова сунулся в ЗАГС. По крайней мере, об этом он и его молоденькая девушка Катя намекнули на своих страницах в Instagram.

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