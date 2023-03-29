Девушка Остапчука "спалила" телеведущего на фото

Молодая подруга-журналистка любвеобильного телеведущего Владимира Остапчука Катерина, который развелся уже со своей второй женой, нотариусом Кристиной, снова подогрела слухи о том, что пара таки вместе.
Так, на своей странице в Instagram, молодая девушка выложила фото со своим бойфрендом, не показывая лица избранника. Между тем, внимательные пользователи разглядели и узнали куртку самого телеведущего.
Фото, которое появилось в сториз у журналистки Кати, она подписала лаконичным "лю", снабдив эмоджи в виде сердечка.
На фото видно, как девушка тулится к мужчине, который при этом держит ее за талию.
Напомним, ранее подружка Остапчука снова показала себя без одежды. Девушка устроила очередную сессию вопросов и ответов со своими подписчиками в Instagram, где похвасталась телом в одном лишь нижнем белье. Она также написала свои параметры, которыми, собственно, можно и похвастаться.
К примеру, при росте 168 сантиметров, молодуха Остапчука весит всего 58 килограмм.
Недавно также девушка рассказала, что Остапчук у нее первый. Именно с ним у нее состоялся первый поцелуй.
"Тут много кто удивился, но у меня действительно первый поцелуй был с тем, с кем я сейчас", - поделилась подробностями интимной жизни Катерина.
Напомним, Остапчук, который развелся уже со своей второй женой, нотариусом Кристиной, похоже, снова сунулся в ЗАГС. По крайней мере, об этом он и его молоденькая девушка Катя намекнули на своих страницах в Instagram.
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