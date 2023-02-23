Остапчук и его 'молодуха' намекнули на свадьбу

Парочка выложила одинаковые фото из паспортного сервиса в Киеве.

Владимир Остапчук, Кристина Горняк / instagram.com/vova_ostapchuk, instagram.com/kristygor

Любвеобильный телеведущий Владимир Остапчук, который развелся уже со своей второй женой, нотариусом Кристиной, похоже, снова сунулся в ЗАГС. По крайней мере, об этом он и его молоденькая девушка Катя намекнули на своих страницах в Instagram.

И Владимир, и 22-летняя подружка-журналистка Катерина, опубликовали одинаковое фото с изображением паспортного сервиса "Готово". Они оба также написали одинаковую дату: 22.02.23, сопроводив ее фото сердечек и словом "Наконец-то".

Намек, мягко говоря, не прозрачный и парочку тут же заподозрили в том, что быстрый на амурные решения Остапчук, снова не холостяк.

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Остапчук / Загс

Ответственные фоловеры пары тут же ринулись на страницу к его бывшей Кристине и завалили ее вопросами относительно нового статуса Остапчука.

Ожидаемо, Кристина не стала комментировать личную жизнь своего бывшего и тактично осталась в стороне от этого вопроса.

Украинский шоумен и ведущий Владимир Остапчук развелся с блогершой и нотариусом Кристиной Горняк в октябре 2022 года. Вместе они были два года и производили впечатление очень счастливой пары.

Однако летом в СМИ стали просачиваться слухи про их расставание. И хоть сами супруги развод не комментировали, очень скоро стало понятно: Остапчук и Горняк не вместе.

К тому же шоумену стали приписывать роман с 22-летней журналисткой Екатериной Полтавской. Зимой их отношения подтвердились, и теперь новую избранницу Остапчука засыпают вопросами про ведущего, а поклонники Горняк винят ее в разводе.

Напомним, ранее Полтавская на своей странице в Instagram заявила, что не строила романтические отношения с Остапчуком, пока он был женат. "Я бы никогда не позволила себе общаться с женатым мужчиной. Я уважаю и себя, и других женщин (пока они не начинают не уважать меня)", - пишет Екатерина.

В подтверждение своих слов она также высказала свое мнение про измены. "Простить измену – это оттянуть момент расставания и отнять у себя возможность стать счастливой раньше", - считает Полтавская.

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