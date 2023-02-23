Остапчук и его 'молодуха' намекнули на свадьбу

Любвеобильный телеведущий Владимир Остапчук, который развелся уже со своей второй женой, нотариусом Кристиной, похоже, снова сунулся в ЗАГС. По крайней мере, об этом он и его молоденькая девушка Катя намекнули на своих страницах в Instagram.
И Владимир, и 22-летняя подружка-журналистка Катерина, опубликовали одинаковое фото с изображением паспортного сервиса "Готово". Они оба также написали одинаковую дату: 22.02.23, сопроводив ее фото сердечек и словом "Наконец-то".
Намек, мягко говоря, не прозрачный и парочку тут же заподозрили в том, что быстрый на амурные решения Остапчук, снова не холостяк.
Ответственные фоловеры пары тут же ринулись на страницу к его бывшей Кристине и завалили ее вопросами относительно нового статуса Остапчука.
Ожидаемо, Кристина не стала комментировать личную жизнь своего бывшего и тактично осталась в стороне от этого вопроса.
Украинский шоумен и ведущий Владимир Остапчук развелся с блогершой и нотариусом Кристиной Горняк в октябре 2022 года. Вместе они были два года и производили впечатление очень счастливой пары.
Однако летом в СМИ стали просачиваться слухи про их расставание. И хоть сами супруги развод не комментировали, очень скоро стало понятно: Остапчук и Горняк не вместе.
К тому же шоумену стали приписывать роман с 22-летней журналисткой Екатериной Полтавской. Зимой их отношения подтвердились, и теперь новую избранницу Остапчука засыпают вопросами про ведущего, а поклонники Горняк винят ее в разводе.
Напомним, ранее Полтавская на своей странице в Instagram заявила, что не строила романтические отношения с Остапчуком, пока он был женат. "Я бы никогда не позволила себе общаться с женатым мужчиной. Я уважаю и себя, и других женщин (пока они не начинают не уважать меня)", - пишет Екатерина.
В подтверждение своих слов она также высказала свое мнение про измены. "Простить измену – это оттянуть момент расставания и отнять у себя возможность стать счастливой раньше", - считает Полтавская.
Вас также может заинтересовать:
- Жена Остапчука рассекретила, с кем будет встречать новый год
- "Любая боль имеет конец": бывшая Остапчука высказалась по поводу расставания
- Любовь надо беречь: новая девушка Остапчука рассказала, почему не афиширует отношения