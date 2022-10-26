Владимир Остапчук и Кристина Горняк развелись - инсайдер подтвердил расставание

Владимир Остапчук и Кристина Горняк развелись / instagram.com/vova_ostapchuk

Украинский теле- и радиоведущий Владимир Остапчук развелся со второй женой, нотариусом Кристиной Горняк.

Об этом сообщает Telegram-канал Культурная Прачечная с отсылкой на источник из близкого окружения пары. Развод уже оформлен официально, документы бывшие супруги получили еще несколько недель назад.

Остапчук и Горняк не комментируют свои отношения. Однако слухи о том, что между ними не все так гладко, начали ходить еще несколько месяцев назад.

Пара была достаточно активной в социальных сетях, и всеми семейными моментами делилась на своих страницах в Instagram. Однако общие посты в последнее время исчезли и на странице Остапчука, и на странице Горняк - они не поздравили друг друга ни с днями рождения, ни с годовщиной свадьбы, а женщина даже сама отправилась отдыхать за границу.

Для Остапчука брак с Кристиной - уже второй. От предыдущего союза у ведущего есть двое детей.

Ранее популярный украинский телеведущий Андрей Бедняков поделился радостной новостью - он стал отцом во второй раз. Его супруга и коллега Анастасия Короткая подарила ему сына.

Также спортсменка, певица, модель и бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова рассказала, когда к ней пришло осознание, что она с мэром Киева больше не семья, и назвала причину развода.

Другие новости: