Владимир Остапчук и Кристина Горняк развелись - инсайдер подтвердил расставание

Любовная история Остапчуков подошла к концу.
Украинский теле- и радиоведущий Владимир Остапчук развелся со второй женой, нотариусом Кристиной Горняк.
Об этом сообщает Telegram-канал Культурная Прачечная с отсылкой на источник из близкого окружения пары. Развод уже оформлен официально, документы бывшие супруги получили еще несколько недель назад.
Остапчук и Горняк не комментируют свои отношения. Однако слухи о том, что между ними не все так гладко, начали ходить еще несколько месяцев назад.
Пара была достаточно активной в социальных сетях, и всеми семейными моментами делилась на своих страницах в Instagram. Однако общие посты в последнее время исчезли и на странице Остапчука, и на странице Горняк - они не поздравили друг друга ни с днями рождения, ни с годовщиной свадьбы, а женщина даже сама отправилась отдыхать за границу.
Для Остапчука брак с Кристиной - уже второй. От предыдущего союза у ведущего есть двое детей.
Ранее популярный украинский телеведущий Андрей Бедняков поделился радостной новостью - он стал отцом во второй раз. Его супруга и коллега Анастасия Короткая подарила ему сына.
Также спортсменка, певица, модель и бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова рассказала, когда к ней пришло осознание, что она с мэром Киева больше не семья, и назвала причину развода.
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