УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Владимир Остапчук и Кристина Горняк развелись - инсайдер подтвердил расставание

26 октября 2022, 21:53

Любовная история Остапчуков подошла к концу.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Владимир Остапчук и Кристина Горняк развелись / instagram.com/vova_ostapchuk

Украинский теле- и радиоведущий Владимир Остапчук развелся со второй женой, нотариусом Кристиной Горняк.

Об этом сообщает Telegram-канал Культурная Прачечная с отсылкой на источник из близкого окружения пары. Развод уже оформлен официально, документы бывшие супруги получили еще несколько недель назад.

Остапчук и Горняк не комментируют свои отношения. Однако слухи о том, что между ними не все так гладко, начали ходить еще несколько месяцев назад.

Пара была достаточно активной в социальных сетях, и всеми семейными моментами делилась на своих страницах в Instagram. Однако общие посты в последнее время исчезли и на странице Остапчука, и на странице Горняк - они не поздравили друг друга ни с днями рождения, ни с годовщиной свадьбы, а женщина даже сама отправилась отдыхать за границу.

Для Остапчука брак с Кристиной - уже второй. От предыдущего союза у ведущего есть двое детей.

Ранее популярный украинский телеведущий Андрей Бедняков поделился радостной новостью - он стал отцом во второй раз. Его супруга и коллега Анастасия Короткая подарила ему сына.

Также спортсменка, певица, модель и бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова рассказала, когда к ней пришло осознание, что она с мэром Киева больше не семья, и назвала причину развода.

Другие новости:

шоу-бизнес Остапчук новости шоу бизнеса Владимир Остапчук
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:38

"Зеленский может дать пощечину": Арестович рассказал, почему на саммит G-20 могут отправить Мишустина

22:27

Гороскоп на ноябрь 2022 для Овнов: потеря дохода, смена планов и путешествиеВидео

22:18

Войска РФ готовятся до последнего держать Херсон, оккупанты строят оборонительные редуты – ОК ЮгВидео

22:15

Знаменитый российский футболист цинично прикрылся украинскими детьми и поддержал войну

22:10

Приметы на 29 октября: какие 3 вещи запрещено делать в этот день, чтобы беды не случилосьВидео

Реклама
22:00

РФ продолжает техногенный шантаж: под ударом ДнепроГЭСмнение

21:53

Владимир Остапчук и Кристина Горняк развелись - инсайдер подтвердил расставание

21:53

"Иди, не будь трусом": россиянка сама выгнала мужа на войну против Украины и стала вдовойВидео

21:27

Роксолана Пидласа: российский Альфа-банк будет национализированВидео

21:24

Нацсовет просит признать Россия 24, RTR Планета и Первый канал террористическими организациями

21:09

"Людочка лишь сказала свои первые слова": ракета РФ убила в Лимане 1-летнюю девочку и всю ее семью

20:58

Украину атакует бабье лето: синоптики рассказали, сколько продлится жараВидео

20:57

Другая жизнь и новая любовь: известный рунолог "развел" Веру Брежневу и Константина Меладзе

20:36

Путин клянчит переговоры с Украиной: президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому "сигналы Кремля"Видео

20:23

"Что мне дождик проливной": 3 эффективных способа, как защитить обувь от промоканияВидео

20:18

Меган Маркл больше не вдохновляет: кто из британской королевской семьи признан самой влиятельной

20:05

"Развал РФ может иметь разные последствия": Фейгин назвал сценарииВидео

19:58

Украина начала сотрудничество с Израилем: Зеленский раскрыл важные подробностиВидео

19:47

ВСУ освободили населенный пункт на Луганщине и установили там флаг УкраиныВидео

19:32

ВСУ за два месяца вытеснят оккупантов на линию 23 февраля – генерал СШАВидео

Реклама
19:26

Звезда "Пиратов Карибского моря" озвучила дневник юной харьковчанки, написанный под обстрелами

19:20

И станет Рамзан во главе России, и со всеми помиритсямнение

19:07

Знаменитую певицу "парализовало" прямо на сцене: фанаты пришли в ужасВидео

19:03

Россия не заминировала Каховскую ГЭС до такой степени, чтобы совершить подрыв – ГУРВидео

18:50

Блэкаут не страшен: как сделать фонарик из батареек

18:28

Атакуют цели на расстоянии 40 км: Украина получит от США дальнобойные дроны SwitchbladeВидео

18:17

Гороскоп на завтра 27 октября 2022: Львам – деньги, Девам – интриги недругов, Стрельцам – большая ссора

18:15

Почему еду нельзя выбрасывать в мусорное ведро: 4 правила, о которых никто не зналВидео

18:10

Не угодила Путину: Собчак едва успела сбежать из РФ – за ней гнались силовики

17:59

"Мне нужно, чтобы дети не погибли": Зеленская эмоциально попросила ПВО у немцевВидео

17:50

Веерные отключения света в Украине: у Зеленского заявили о подготовке "понятного" графикаВидео

17:30

Эвакуировал раненого солдата: на фронте погиб талантливый врач и выдающийся футболист

17:26

Российский священник предложил женщинам больше рожать, чтобы пережить войну в УкраинеВидео

17:10

"Не провоцируйте нас": у Лукашенко записали странное обращение армии Беларуси к ВСУВидео

17:07

"Обвиняет других в том, что хочет сделать сама": Столтенберг жестко ответил РФ по поводу "грязной бомбы"Видео

17:03

Польский Сенат признал российскую власть террористическим режимомВидео

16:53

Сгорела заживо в авто: всплыли трагические детали взрыва в Днепре, где погибла беременная девушкаВидео

16:27

Потерял отца и беременную маму: в Бахмуте спасли 8-летнего мальчика, родителей которого убили оккупантыВидео

16:21

Радуются каждому моменту: 4 самых счастливых знака зодиака

16:21

Сожгла все мосты: Жанну Бадоеву требуют уволить с главного пропагандистского канала РФ

Реклама
16:12

"Грязная бомба и биополигоны": Путин устроил истерику с баснями про "угрожающую" УкраинуВидео

16:08

Как няня Вика унижала Украину: в сети проанализировали сериал с Заворотнюк и высказывания об Украине

15:59

Самые вкусные корзиночки на Новый год 2023 с нежнейшей начинкой: быстрый и легкий рецепт закускиВидео

15:35

Ядерные учения под руководством Путина: РФ нанесла тренировочный удар по полигону на КамчаткеВидео

14:56

Израиль готов предоставить доказательства о лжи Ирана по поставкам РФ дронов – президент страныВидео

14:50

"Все гораздо страшнее": просидевший в укрытии Штайнмайер шокирован историями о войне в УкраинеВидео

14:28

Ксения Мишина в кричащем мини-платье и ботфортах заткнула за пояс Меган ФоксВидео

14:27

Добрались спецслужбы: в частном доме Собчак проходят обыски

14:20

"Путинизм – это вирус": у Зеленского назвали "лекарство" для борьбы с режимом КремляВидео

14:07

Поехал убивать украинцев во второй раз: ВСУ ликвидировали почти 27-летнего ВДВшникаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Новолуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять