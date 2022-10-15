Кристина Остапчук намекнула на расставание с мужем

Пара переживает нелегкое время, но ничего не комментирует.
Нынешняя супруга телеведущего и шоумена Владимира Остапчука Кристина опубликовала в Instagram свою поездку на греческий остров Миконос.
Поклонники тут же предположили, что слухи о расставании таки правда, ведь когда-то молодая женщина говорила о том, что если она расстанется с Владимиром, то "искать ее нужно на Миконосе".
И вот оказалось, что она таки на Миконосе. По крайней мере, об этом она заявила своим подписчикам.
"Этой осенью со мной случился Mykonos! Это мой остров силы, поэтому несколько дней там – были мне очень необходимы!" - сказала она.
Между тем, слухи о расставании пары ходят уже давно. Сама Кристина и Владимир официально ничего не подтвердили.
Напомним, ранее Кристина опубликовала в Instagram неоднозначные ответы на сториз. Уже давно ходят слухи, что у пары испортились отношения и они не вместе. Однако официально ни один из них не комментировал эту ситуацию.
В сессии вопросов-ответов в социальной сети, женщина решила прояснить ситуацию и рассказать, от чего же у нее такие грустные глаза.
"Мои грустные глаза и посты – исключительно моя внутренняя боль, относительно ситуации в нашей Украине. Поэтому не стоит добавлять драматических красок в мою жизнь, потому что кому-то так хочется, или кажется! Моя жизнь слишком интересна, чтобы тратить ее на драму, особенно в такое сложное время во всем мире!" - прокомментировала она.
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