'Не советую терять себя': жена Остапчука поделилась своей печалью

Кристина Остапчук / instagram.com/kristygor/

Нынешняя супруга телеведущего и шоумена Владимира Остапчука Кристина опубликовала в Instagram неоднозначные ответы на сториз. Уже давно ходят слухи, что у пары испортились отношения и они не вместе. Однако официально ни один из них не комментировал эту ситуацию.

В сессии вопросов-ответов в социальной сети, женщина решила прояснить ситуацию и рассказать, от чего же у нее такие грустные глаза.

"Мои грустные глаза и посты – исключительно моя внутренняя боль, относительно ситуации в нашей Украине. Поэтому не стоит добавлять драматических красок в мою жизнь, потому что кому-то так хочется, или кажется! Моя жизнь слишком интересна, чтобы тратить ее на драму, особенно в такое сложное время во всем мире!" - прокомментировала она.

Она также достаточно уклончиво ответила на вопрос "Что с Вовой". "А что с ним? Вроде все хорошо, жив, здоров, завтра празднует день рождения. Не забудьте поздравить", - рассказала она.

Напомним, в сети стали появляться слухи о том, что украинский телеведущий Владимир Остапчук, который конфликтует с бывшей женой и практически не видится с детьми, снова находится на грани развода, но уже со своей новой женой Кристиной Горняк.

Об этом стало известно благодаря программе Славы Демина, который и поделился новостью о том, что у пары действительно есть трудности и они не живут вместе.

"Знаю, что у пары есть определенные проблемы. Но пока до развода не доходит. Единственное, что известно, что Вова и Кристина сейчас не живут вместе. Какая именно причина – неизвестно, но говорят, что это произошло после того, как Владимир поехал в Канаду к своим детям. И сейчас Остапчук находится в Италии, а Кристина находится в Киеве уже в своей квартире", - сказал Демин.

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