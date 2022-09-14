Остапчук снова на грани развода: пара не живет вместе

Владимир Остапчук / Instagram

Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который конфликтует с бывшей женой и практически не видится с детьми, снова находится на грани развода, но уже со своей новой женой Кристиной Горняк.

Об этом стало известно благодаря программе Славы Демина, который и поделился новостью о том, что у пары действительно есть трудности и они не живут вместе, пишет ТСН.

"Знаю, что у пары есть определенные проблемы. Но пока до развода не доходит. Единственное, что известно, что Вова и Кристина сейчас не живут вместе. Какая именно причина – неизвестно, но говорят, что это произошло после того, как Владимир поехал в Канаду к своим детям. И сейчас Остапчук находится в Италии, а Кристина находится в Киеве уже в своей квартире", - сказал Демин.

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Поклонники пары обратили внимание на то, что они практически не публикуют совместные фото. Кроме того, ни один из них не комментирует ситуацию.

Напомним, ранее Владимир Остапчук наконец-то встретился с дочерью и сыном, которых его бывшая жена вывезла в Канаду и не отвечала на его телефонные звонки.

Как написал телеведущий на своей странице в Instagram, счастливый папа поделился фотографиями, где он на пляже играет с детьми на песке. "Тут как море, только водичка не соленая", - написал он.

Он также написал, что находится в легком шоке от того, насколько его Эван и Эмилия стали красивыми.

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