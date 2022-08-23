Остапчук наконец-то встретился с детьми, которых его экс-жена вывезла в Канаду

Елена Войтенко и Владимир Остапчук / Новый канал

Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который с начала войны не видел своих детей, которых его бывшая жена вывезла в Канаду и не отвечала на его звонки, наконец-то встретился с дочерью и сыном.

Как написал телеведущий на своей странице в Instagram, счастливый папа поделился фотографиями, где он на пляже играет с детьми на песке. "Тут как море, только водичка не соленая", - написал он.

Он также написал, что находится в легком шоке от того, насколько его Эван и Эмилия стали красивыми.

Напомним, ранее

Вас также может заинтересовать: