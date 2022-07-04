УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Телеведущий Остапчук рассказал, как на него начал охоту отец бывшей жены

4 июля 2022, 14:21

Телеведущий указал на то, что если с ним что-то случится, то будут виноваты родственники бывшей жены.

Владимир Остапчук
Владимир Остапчук показал переписку с Еленой Войчук/ Instagram

Украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал о том, что отец его бывшей жены начал угрожать.

Как написал он на своей странице в Instagram, отец и брат его бывшей жены прямо угрожают расправой Остапчуку. Он также отметил, что если с ним что-то случится, то виноватых нужно будет искать в семье его экс-супруги, которая, к слову, пятый месяц не дает общаться с детьми.

"Сергей Войченко, отец моей бывшей жены Елены Войченко угрожает мне расправой. Эти бандиты безнаказанно уже много лет запугивают людей", - пишет Остапчук.

"Я не боюсь этих ублюдков, но если что-то случится со мной - это дело рук Сергея Войченко или его сына Романа, которого, по словам местных жителей, выпустили на свободу в день рождения Сергея 3.04. Ходатайство в прокуратуру поданы. Ты не того напал, ясно", - обращается к нему Остапчук.

Остапчук также добавил, что свекры не давали родителям Остапчука видеть внуков. Поэтому дети проводили летние каникулы только у родителей бывшей жены телеведущего.

Читайте такжеКто мог бы стать ведущим Евровидения-2023 в Украине: Остапчук назвал имена коллег

Напомним, украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук рассказал, что общался с Филиппом Киркоровым. Более того, однажды они встретились за границей и провели дружеский ужин.

Владимир Остапчук
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:19

Как правильно замораживать вишню, укроп и кабачки на зиму

15:10

"Это была репетиция, жди встречи": в Херсоне партизаны передали "привет" коллаборанту-нардепу

15:07

Как хранить чеснок: Топ-6 самых популярных способовВидео

15:06

Самое вкусное царское абрикосовое варенье из 2 ингредиентов: простой рецептВидео

14:58

ВСУ закрепляются на новых рубежах: украинская армия продвигается на юге – ГуменюкВидео

Реклама
14:37

Ешьте круассаны и ходите в кафе: боец ВСУ обратился к украинцам с трогательной речьюВидео

14:34

Приметы на 5 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14:33

ВСУ зачистили Змеиный: на острове установили флаг УкраиныВидео

14:32

Женщинам некоторых профессий с октября могут запретить выезжать из страны

14:21

Телеведущий Остапчук рассказал, как на него начал охоту отец бывшей жены

14:13

Полнолуние в июле 2022: что нужно делать в этот день, чтобы уберечься от бед

14:09

Ивана Купала 2022: как правильно сплести венок, который принесет удачу

13:55

ВСУ сумели уйти из Лисичанска без потерь - ГайдайВидео

13:32

Гиркин в панике: ВСУ подтвердили ликвидацию вражеского склада боеприпасов в СнежномВидео

13:27

Если война затянется, то будут и танки, и самолеты от Запада - КулебаВидео

13:22

"Я не буду это скрывать": Дантес откровенно рассказал о расставании с Дорофеевой

13:22

В Лисичанске девушка, которая год назад пела о свободной Украине, радостно встречает оккупантовВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 5 июля 2022: Овнам – деньги, Ракам – переезд, Скорпионам – опасные соблазны, Рыбам – вещие сныВидео

12:43

"Половина ресторана в кофе наплевала": пропагандист РФ удивлен отношению к россиянамВидео

12:34

Засовывал гвозди в нос и бил себя топором: в Балаклее замом мэра назначили участника талант-шоуВидео

Реклама
12:18

С днем рождения, кум – прикольные картинки и открытки, душевные поздравления имениннику

12:14

"Мы снова сделали их красиво": Арестович объяснил, почему ВСУ вышли из Лисичанска и Северодонецка

12:01

Пыталась спасти подругу: жизни двух девочек трагически оборвались на Ровенщине

11:44

Хотел славы и пенсию в 100 тысяч: ВСУ ликвидировали оккупанта, стремившегося заработать на крови

11:27

Не выдержало сердце: вдова Шатунова попала в больницу после смерти певца

11:10

На Запорожье оккупанты поселились в санатории, где каждый день ведут фейковые "бои" против ВСУ

10:54

Рождество Иоанна Предтечи 2022: дата, традиции и запреты праздника, сильная молитва святому

10:44

Весь мир увидит первые победы Украины в августе, наступит переломный момент - БудановВидео

10:33

Армия РФ переключится на Донецкую область после захвата Лисичанска - британская разведкаВидео

10:21

Гороскоп цветовода на июль 2022: когда сеять, пересаживать и обрезать растенияВидео

10:13

"Лучше бы о войне высказался": обиженная Собчак набросилась на Сабурова за шутку о лошади

09:59

Имею право на мнение: крымская блогерша-истеричка грубо обратилась к украинцамВидео

09:58

"Он не может одержать полной победы": экс-глава НАТО рассказал о выгоде затяжной войны для ПутинаВидео

09:49

ВСУ изрядно потрепали врага: уничтожили почти полсотни оккупантов и станцию разведкиВидео

09:31

Чехия подстрахует Словакию: Братислава передаст Украине советские истребители МиГ-29Видео

09:08

Мечтал о "русской Одессе" и Черном море: ВСУ ликвидировали оккупанта-фантазераВидео

09:04

Час пробил: кто одержит победу в войне в Украинемнение

09:03

"Осталась с нами": Лорак в нелепом наряде выступила на корпоративе, порадовав россиян своей позицией

08:53

Развал РФ и "депутинизация": глава украинской разведки раскрыл два сценария смены власти в Кремле

08:36

Турция задержала судно РФ с краденным украинским зерном: посол рассказал о его дальнейшей судьбеВидео

Реклама
08:26

Гороскоп на сегодня, 4 июля 2022: Ракам – чужие секреты, Львам – счастье в любви, Козерогам – опасностьВидео

08:05

Война в Украине закончится в 2023 году - Буданов

08:01

Передовые подразделения ВСУ находятся в километре от пригородов Херсона - The EconomistВидео

07:22

"Горит ярко, с салютом и фейерверками": в тылу врага на Донбассе взорван склад боеприпасов - СМИВидео

07:00

День Нацполиции Украины 2022 – сильные поздравления защитникам, картинки и открытки к празднику

06:46

Путин не доверяет своим генералам: захватом Лисичанска руководили сразу два командира - ISWВидео

06:32

Белгородский "хлопок": кто обстреливает ракетами российский город – две версиимнение

05:20

Приметы на 7 июля: что нельзя делать на Ивана Купала и как не попасть в бедуВидео

05:10

Самые вкусные маринованные помидоры: невероятно быстрый рецептВидео

03:45

Доллар по 40 грн: украинцам раскрыли сценарий рекордного падения гривныВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять