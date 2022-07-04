Телеведущий Остапчук рассказал, как на него начал охоту отец бывшей жены

Владимир Остапчук показал переписку с Еленой Войчук/ Instagram

Украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал о том, что отец его бывшей жены начал угрожать.

Как написал он на своей странице в Instagram, отец и брат его бывшей жены прямо угрожают расправой Остапчуку. Он также отметил, что если с ним что-то случится, то виноватых нужно будет искать в семье его экс-супруги, которая, к слову, пятый месяц не дает общаться с детьми.

"Сергей Войченко, отец моей бывшей жены Елены Войченко угрожает мне расправой. Эти бандиты безнаказанно уже много лет запугивают людей", - пишет Остапчук.

"Я не боюсь этих ублюдков, но если что-то случится со мной - это дело рук Сергея Войченко или его сына Романа, которого, по словам местных жителей, выпустили на свободу в день рождения Сергея 3.04. Ходатайство в прокуратуру поданы. Ты не того напал, ясно", - обращается к нему Остапчук.

Остапчук также добавил, что свекры не давали родителям Остапчука видеть внуков. Поэтому дети проводили летние каникулы только у родителей бывшей жены телеведущего.

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Напомним, украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук рассказал, что общался с Филиппом Киркоровым. Более того, однажды они встретились за границей и провели дружеский ужин.