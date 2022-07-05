Бывшая Остапчука ответила на обвинения и призвала ведущего "прекратить террор"

Владимир Остапчук погряз в скандале с бывшей женой/ instagram.com/vova_ostapchuk/

Елена Войченко, бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, который выложил переписку с угрозами от ее отца, ответила телеведущему.

Свои ответы Остапчуку она опубликовала в сториз на странице в Instagram. По ее словам, теперь она даже не знает, как успокоить своих детей.

Она говорит, что ее экс-супруг решил реализовать свои многолетние обещания уничтожить, сгноить и т.д. "Владимир не пожалел времени, усилий, денег на грязные технологии черного пиара", - говорит она.

Она заявила, что ее разбитое сердце давно в прошлом, а вот террор - это ее настоящее.

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"Ты вспоминаешь о моем брате, но забываешь сказать, что общение у нас отсутствует более десяти лет. Я глубоко возмущена и расстроена тем, что ты терроризируешь моих родных. Наговариваешь им и на меня. Я требую это прекратить. А также снова в очередной раз поражена тем, насколько низко ты падаешь. И я в очередной раз прошу, уже даже требую: прекрати пиариться на теме развода и детей", – заявила Войченко.

Напомним, ранее Остапчук выложил скриншоты, где отец Елены Войченко угрожает телеведущему расправой. Он показал, что отец экс-жены оскорбляет его и пугает. На что Остапчук ответил, что не боится таких, как он.