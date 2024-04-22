Олег Скрипка признался, планируют ли его сыновья мобилизовываться

Легендарный певец и фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка рассказал, планируют ли его старшие дети мобилизоваться в ряды ВСУ.

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У Олега Скрипки двое старших сыновей - Устим и Роман / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Лидер легендарной украинской-группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка откровенно рассказал, готовы ли его старшие сыновья встать на защиту Украину в рядах ВСУ. Свое мнение он высказал в программе "В кровате".

Как признается легендарный музыкант, у него с 18-летним Романом и 16-летним Устимом уже давно был серьезный разговор на эту тему ‒ еще в самом начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Сейчас оба парня учатся и потому Скрипка не готов еще давать четких прогнозов по поводу их военной службы.

"У нас разговор был в 4:30 утра 24 февраля 22-го года, ехать ли за границу, или не ехать. Этот разговор длился 15 минут. Моя семья сказала: "Мы все остаемся в Киеве и будем здесь". Мы с моими сыновьями волонтерили, делали блокпосты, сейчас мои парни учатся, а как будет дальше – увидим", – заявил артист.

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Кто такой Олег Скрипка Олег Скрипка - украинский рок-музыкант-мультиинструменталист и общественный деятель, актёр, вокалист, автор песен, лидер группы "Вопли Видоплясова". Заслуженный артист Украины. По данным Википедии, артист родился в городе Ходжент в Таджикистане в семье украинских переселенцев (отец - врач, мама - воспитатель детского сада). Прожил в среднеазиатской республике почти восемь лет. В 1972 году семья переехала в Кировск Мурманской области. В 1986 году окончил Киевский политехнический институт. Скрипка уделяет мнрого времени популяризации украинского языка и украинского фольклора. Был вдохновителем фестиваля "Рок-Січ". Придумал и реализовал серьезный культурный проект - этнофестиваль "Країна мрій". Ведет активную борьбу с аудио-пиратством.

Напомним, ранее сообщалось, что Олег Скрипка сравнил феминисток с эпидемией. Известный украинский рок-музыкант Олег Скрипка в довольно жесткой форме прошелся по феминистическим движениям.

Также раньше Скрипка предложил экзаменовать тех, кто уехал за границу. Музыкант считает, что те, кто уже имеет украинский паспорт, однако проживали за границей, должны подтвердить, что достойны быть украинцами.

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