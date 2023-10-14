Большая война показывает лицо: Ефросинина высказалась о конфликте Козловского и Кондратюка

Украинская телеведущая и волонтер Маша Ефросинина высказалась относительно конфликта певца Виталия Козловского и его бывшего продюсера Игоря Кондратюка.
Об этом она написала на своей странице в Instagram.
"Я, как человек, который с 1998 года живет и работает в сфере нашей культуры и шоу-бизнеса, который видел появление абсолютно всех фигур и деятелей, которые сегодня или супер знамениты или пропали... все-равно, наверное, никогда не привыкну к тому, как большая война показывает истинные портреты всех. И как иногда эти портреты отличаются от того, какими они были в моем восприятии 25 лет назад", - написала она.
Конфликт Козловского и Кондратюка:
Давнишний конфликт между украинским певцом Виталием Козловским и его бывшим продюсером Игорем Кондратюком вновь набирает обороты. Недавно Аранжировщик Вадим Лисица рассказал, что Кондратюк в уплату долга Козловского отбирает у него большую часть его зарплаты военного.
Артист подтвердил правдивость этих слов и решил объяснить на своей странице в Instagram, за что уже больше десяти лет платит продюсеру. Так Виталий признался, что на нем "висит" долг в 2 миллиона гривен, 1 миллион он уже отдал Кондратюку.
Позже под постом Козловскому в Instagram, в котором певец раскрыл свое видение ситуации, Игорь Кондратюк оставил в его адрес грубый, оскорбительный комментарий. "Твою зарплату забирает исполнительная служба, неуч, за то, что ты – рецидивист по нарушениям авторского права. Ты напиши пост о том, почему не отдал судебные долги раньше", - вспыхнул продюсер.
Позже украинская певица Ольга Цибульская вмешалась в конфликт певца Виталия Козловского и его бывшего продюсера Игоря Кондратюка.
В частности, она высказала свою позицию и поддержала Виталия Козловского.
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