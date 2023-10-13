УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
  1. Главная
  3. Stars

"Очень больно": украинская певица поддержала Козловского, который "воюет" с Кондратюком

Алена Кюпели
13 октября 2023, 22:55 обновлено 13 октября, 22:55
Ольга Цибульская высказалась относительно многолетнего конфликта Козловского и Кондратюка.
1697226850-1160.jpg
1697226850-1160.jpg

Украинская певица Ольга Цибульская вмешалась в конфликт певца Виталия Козловского и его бывшего продюсера Игоря Кондратюка.

В частности, она высказала свою позицию и поддержала Виталия Козловского.

На своей странице в Instagram, она написала, что поддерживает Козловского, и что ей "очень больно".

видео дня

"Виталий, я и поддерживаю тебя! Спасибо за службу! Твои поступки говорят за себя. Очень больно", - написала певица.

Отметим, что ранее украинский певец Виталий Козловский подтвердил, что Игорь Кондратюк, который ранее был его продюсером, отбирает большую часть его зарплаты военного в качестве погашения долга. Артист отметил, что 2 миллиона он обязан выплатить Кондратюку за нарушение авторских прав на песни, которые выходили у него во время сотрудничества с продюсером. Козловский рассказал, что Кондратюку было направлено прошение приостановить взыскания, пока Виталий проходит военную службу, но тот ответил отказом.

Ранее музыкальный продюсер Игорь Кондратюк объяснил, почему никогда не простит Козловского. Шоумен назвал единственное условие, при котором певец сможет не выплачивать долг.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама

Главное за день

ВСУ мощно продвинулись вперед и выбили РФ с позиций на Запорожье танковым штурмом

ВСУ мощно продвинулись вперед и выбили РФ с позиций на Запорожье танковым штурмом

23:03 Украина
Долетит до Пскова с 50-килограмовой взрывчаткой: в Украине создали "невидимый" дрон

Долетит до Пскова с 50-килограмовой взрывчаткой: в Украине создали "невидимый" дрон

23:03 Украина
Тысячи контейнеров с боеприпасами: в США раскрыли, как КНДР вооружает Россию

Тысячи контейнеров с боеприпасами: в США раскрыли, как КНДР вооружает Россию

22:03 Мир
Все главные новости

Последние новости

23:03

ВСУ мощно продвинулись вперед и выбили РФ с позиций на Запорожье танковым штурмом

23:03

Долетит до Пскова с 50-килограмовой взрывчаткой: в Украине создали "невидимый" дрон

22:55

"Очень больно": украинская певица поддержала Козловского, который "воюет" с Кондратюком

22:31

Сплошное волнение: дочь Елены Кравец оказалась в больнице

22:25

Что никогда в жизни нельзя одалживать: 5 вещей, которые навлекут беду

Если Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - ЗильберЕсли Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - Зильбер
22:03

Тысячи контейнеров с боеприпасами: в США раскрыли, как КНДР вооружает Россию

20:59

Украинские военные уничтожили российский истребитель Су-25: Генштаб об атаке ВСУ

20:59

РФ готовит новую "горячую точку" в ЕС: Зеленский назвал неожиданное направление

20:43

Армия Израиля вошла в Сектор Газа: ЦАХАЛ проводит рейды

Реклама
20:07

"Горит вся Авдеевка": россияне бросили в штурм 10 тысяч оккупантов

20:01

США подняли авиацию в направлении Крыма: в Сети узнали детали

19:52

Украина "распылила" ЧФ и бьется с РФ: мощный результат встречи Зеленского с Рютте

19:51

Ежемесячно Украина получает новые системы: Зеленский сообщил об усилении ПВО

19:21

Россия срочно перебрасывает тяжелую технику под Херсон, готовятся к удару ВСУ - Атеш

19:19

Бешеный ветер и сильный туман: синоптики предупредили об опасности

19:10

Украина получит ракеты AIM-9: что нужно знатьмнение

18:54

В "теме" – ФСБ и КГБ: ГУР раскрыло новые планы России втянуть в войну Беларусь

18:35

Удары по кораблям ЧФ: в ВМС назвали численность группировки РФ у берегов Украины

18:30

"Отрежь ногу - получишь группу": военному отказались давать 2 группу инвалидности

18:14

Хитрая головоломка для самых внимательных: надо всего за 10 секунд найти собаку

Реклама
17:56

Война не закончится полным освобождением украинских территорий: эксперт дал прогноз

17:37

Переломный момент в войне: Зеленский сообщил о 2 вариантах для Европы

17:35

Иран разразился угрозой "нового фронта" против Израиля из-за Сектора Газа

17:06

Какие цветы посадить в октябре, чтобы вырос роскошный цветник весной

17:01

Конфликт накаляется: "Хезболла" заявила о готовности воевать против Израиля

16:57

Премия Дарвина для оккупантов: россияне подбили свою БМП, переехавшую солдата РФ

16:42

Что сделать 14 октября, чтобы исцелиться от болезней: приметы и запреты дня

16:41

Сделаю пожар в теплых местах: бывшая Остапчука подалась "во все тяжкие"

16:37

Опытная домохозяйка показала копеечное средство из аптеки, которое отчистит любой бытовой прибор от желтизны

16:37

Байден опередил Трампа в рейтингах, но проигрывает другим "республиканцам" – опрос

16:33

"Выходила на фестиваль Михалкова": звезда "Безумной свадьбы" жестко разнес "молчунью" Безрук

16:25

Колонны в огне: россияне бросили все силы на захват большого города на Востоке

15:46

Зимой грозит усиленный террор РФ энергетики Украины: Зеленский раскрыл планы врага

15:45

"ХАМАС устроил Бучу": журналист назвал разжигателей войны на Ближнем Востоке

15:43

Брак Тринчер и Волошина: муж певицы зарегистрировался на Tinder

15:39

Выбрось их с рук немедленно: можно ли собирать грибы возле дороги и рядом с поганками

15:25

Взорвали поезд с оружием: подробности дерзкой операции ССО в Мелитополе

15:23

Церковный праздник 14 октября: что нельзя делать на Назария, Гервасия, Протасия и Келсия

15:08

Тарабарова рассекретила свои заработки

15:05

"Сезон будет сложным": Шмыгаль анонсировал включение отопления в Украине

Реклама
14:52

"Увлекаюсь языком, культурой": Борис Джонсон скандально объявил себя русофилом

14:49

РФ готовит массированные удары: в ВСУ предупредили о сроках и назвали цели атак

14:29

Последствия будут катастрофическими: ВСУ сообщили о тревожных новостях для врага

14:25

Боррель разнес Китай из-за России: доверие подорвано, пусть помогут Украине

14:19

Лунный день 14 октября 2023: новый лунный цикл предвещает самый спокойный период октября

14:18

В Украину доставлена партия гумпомощи из Хорватии при поддержке Favbet Foundation

14:13

Святослав Вакарчук готовится порадовать поклонников новым альбомом

13:44

Ветер 15-20 метров в секунду и снег: синоптик рассказала о погоде на выходные

13:31

Мир "в обмен" на территории: около 80% украинцев против уступок агрессору России

12:46

Россия не выдержит долгой войны, Украине должны дать одержать победу – Подоляк

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиМода 2023Женские стрижки
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять