"Очень больно": украинская певица поддержала Козловского, который "воюет" с Кондратюком

Ольга Цибульская высказалась относительно многолетнего конфликта Козловского и Кондратюка.

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Украинская певица Ольга Цибульская вмешалась в конфликт певца Виталия Козловского и его бывшего продюсера Игоря Кондратюка.

В частности, она высказала свою позицию и поддержала Виталия Козловского.

На своей странице в Instagram, она написала, что поддерживает Козловского, и что ей "очень больно".

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"Виталий, я и поддерживаю тебя! Спасибо за службу! Твои поступки говорят за себя. Очень больно", - написала певица.

Отметим, что ранее украинский певец Виталий Козловский подтвердил, что Игорь Кондратюк, который ранее был его продюсером, отбирает большую часть его зарплаты военного в качестве погашения долга. Артист отметил, что 2 миллиона он обязан выплатить Кондратюку за нарушение авторских прав на песни, которые выходили у него во время сотрудничества с продюсером. Козловский рассказал, что Кондратюку было направлено прошение приостановить взыскания, пока Виталий проходит военную службу, но тот ответил отказом.

Ранее музыкальный продюсер Игорь Кондратюк объяснил, почему никогда не простит Козловского. Шоумен назвал единственное условие, при котором певец сможет не выплачивать долг.

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