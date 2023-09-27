"Останавливают популяцию": Олег Скрипка сравнил феминисток с эпидемией

Легендарный украинский рок-музыкант и фронтмен "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил в интервью, что украинцы должны равняться на еврейских ортодоксов (хасидов) по количеству детей в семьях.
"У человечества есть два механизма: один механизм, чтобы плодиться, а другой механизм – чтобы остановить популяцию. И, к сожалению, есть такие страшные инструменты, как война, чтобы остановить популяцию людей, то есть вроде бы есть объективные причины войны, но на самом деле глобально в плане человечества – это чтобы нас было меньше. Есть болезни, эпидемии и тому подобное, есть феминизм и есть ЛГБТ, вся история", – сказал артист.
Музыкант считает, что в семейной жизни женщина не может доминировать.
"Если ты хочешь иметь четверых детей, в такой семье феминизм останавливает популяцию, в том-то и дело. Потому что нет уважения друг к другу. Если мы обожаем женщину, а женщина ведет себя как верхняя, то это – БДСМ, это не семья. Должно быть уважение партнеров. А если "мы сами с усами" – это другая история", – заявил Скрипка.
Но при этом музыкант говорит, если хоть один из его четверых детей заявит о своей гомосексуальности, то он от него не откажется.
"Я всегда буду отцом", – сказал Скрипка.
Напомним, ранее стало известно, что российский музыкант-оппозиционер Иван Алексеев (он же Noize MС), с 2014 года активно поддерживающий Украину, получил звание "иноагента" РФ. Сам Нойз эту новость прокомментировал с иронией.
Также известный украинский телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич жестко разнес позицию подавляющего большинства российских актеров, которые поддержали кровавую войну против Украины, развязанную диктатором Владимиром Путиным.
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