"Останавливают популяцию": Олег Скрипка сравнил феминисток с эпидемией

Известный украинский рок-музыкант Олег Скрипка в довольно жесткой форме прошелся по феминистическим движениям и сравнил их с эпидемиями.

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Олег Скрипка отличился громким высказыванием по поводу женщин / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Легендарный украинский рок-музыкант и фронтмен "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил в интервью, что украинцы должны равняться на еврейских ортодоксов (хасидов) по количеству детей в семьях.

"У человечества есть два механизма: один механизм, чтобы плодиться, а другой механизм – чтобы остановить популяцию. И, к сожалению, есть такие страшные инструменты, как война, чтобы остановить популяцию людей, то есть вроде бы есть объективные причины войны, но на самом деле глобально в плане человечества – это чтобы нас было меньше. Есть болезни, эпидемии и тому подобное, есть феминизм и есть ЛГБТ, вся история", – сказал артист.

Музыкант считает, что в семейной жизни женщина не может доминировать.

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"Если ты хочешь иметь четверых детей, в такой семье феминизм останавливает популяцию, в том-то и дело. Потому что нет уважения друг к другу. Если мы обожаем женщину, а женщина ведет себя как верхняя, то это – БДСМ, это не семья. Должно быть уважение партнеров. А если "мы сами с усами" – это другая история", – заявил Скрипка.

Но при этом музыкант говорит, если хоть один из его четверых детей заявит о своей гомосексуальности, то он от него не откажется.

"Я всегда буду отцом", – сказал Скрипка.

Напомним, ранее стало известно, что российский музыкант-оппозиционер Иван Алексеев (он же Noize MС), с 2014 года активно поддерживающий Украину, получил звание "иноагента" РФ. Сам Нойз эту новость прокомментировал с иронией.

Также известный украинский телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич жестко разнес позицию подавляющего большинства российских актеров, которые поддержали кровавую войну против Украины, развязанную диктатором Владимиром Путиным.

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