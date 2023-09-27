УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Останавливают популяцию": Олег Скрипка сравнил феминисток с эпидемией

Дмитрий Видоменко
27 сентября 2023, 17:29 обновлено 27 сентября, 17:29
Известный украинский рок-музыкант Олег Скрипка в довольно жесткой форме прошелся по феминистическим движениям и сравнил их с эпидемиями.
Скрипа, феминистки
Олег Скрипка отличился громким высказыванием по поводу женщин / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Легендарный украинский рок-музыкант и фронтмен "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил в интервью, что украинцы должны равняться на еврейских ортодоксов (хасидов) по количеству детей в семьях.

"У человечества есть два механизма: один механизм, чтобы плодиться, а другой механизм – чтобы остановить популяцию. И, к сожалению, есть такие страшные инструменты, как война, чтобы остановить популяцию людей, то есть вроде бы есть объективные причины войны, но на самом деле глобально в плане человечества – это чтобы нас было меньше. Есть болезни, эпидемии и тому подобное, есть феминизм и есть ЛГБТ, вся история", – сказал артист.

Музыкант считает, что в семейной жизни женщина не может доминировать.

видео дня

"Если ты хочешь иметь четверых детей, в такой семье феминизм останавливает популяцию, в том-то и дело. Потому что нет уважения друг к другу. Если мы обожаем женщину, а женщина ведет себя как верхняя, то это – БДСМ, это не семья. Должно быть уважение партнеров. А если "мы сами с усами" – это другая история", – заявил Скрипка.

Но при этом музыкант говорит, если хоть один из его четверых детей заявит о своей гомосексуальности, то он от него не откажется.

"Я всегда буду отцом", – сказал Скрипка.

Напомним, ранее стало известно, что российский музыкант-оппозиционер Иван Алексеев (он же Noize MС), с 2014 года активно поддерживающий Украину, получил звание "иноагента" РФ. Сам Нойз эту новость прокомментировал с иронией.

Также известный украинский телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич жестко разнес позицию подавляющего большинства российских актеров, которые поддержали кровавую войну против Украины, развязанную диктатором Владимиром Путиным.

Другие новости о шоу-бизнесе:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Олег Скрипка новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

В ГУР вынесли вердикт по Крымскому мосту: "гордость Путина" будет уничтожена

В ГУР вынесли вердикт по Крымскому мосту: "гордость Путина" будет уничтожена

16:49 Украина
Россия устроила судилище для 24 пленных "азовцев" в Ростове

Россия устроила судилище для 24 пленных "азовцев" в Ростове

16:43 Украина
"Мясные" штурмы РФ ушли в прошлое: Россия меняет тактику под Бахмутом

"Мясные" штурмы РФ ушли в прошлое: Россия меняет тактику под Бахмутом

16:43 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:29

"Останавливают популяцию": Олег Скрипка сравнил феминисток с эпидемией

16:50

Церковный праздник 29 сентября: что нельзя делать на Харитона Исповедника

16:50

"Цель этого только одна": у Зеленского прокомментировали возвращение части вагнеровцев в Украину

16:49

В ГУР вынесли вердикт по Крымскому мосту: "гордость Путина" будет уничтожена

16:43

Россия устроила судилище для 24 пленных "азовцев" в Ростове

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:43

"Мясные" штурмы РФ ушли в прошлое: Россия меняет тактику под Бахмутом

16:16

Скончался известный украинский модельер

16:14

Что нельзя делать 29 сентября, чтобы не притянуть бедность: приметы дня

15:53

ГУР – об ударах по Крыму: войскам РФ нужно убираться домой, ситуация тревожная

Реклама
15:52

Как понять, что у кота глисты: эти простейшие детали обязательно нужно заметить

15:52

Церковный праздник 28 сентября: что нельзя делать на святого Никиту Готфского

15:41

"Прямое сообщение": РФ хочет проложить железную дорогу в Мариуполь, Волноваху и Донецк

15:12

Один фактор увеличивает шансы ВСУ прорвать оборону России - британские аналитики

15:07

Остапчук похвастался дорогущим подарком юной жены

15:02

Ударят морозы и пойдет снег: синоптик назвал дату, когда начнется похолодание

15:01

В ОП заявили, что наработают изменения в законодательство для разблокирования добывающих предприятий

14:50

Можно даже при диете: какой хлеб считается самым полезным

14:47

Украина в НАТО "в обмен" на территории: в Киеве раскрыли позицию Альянса

14:35

"Вагнеровцы" вернулись в Бахмут: в ВСУ рассказали об угрозах на фронте

14:29

Positiff назвал имя женщины, которая "испортила" его отношения с Потапом

Реклама
14:13

И на 100 метров не подлетят: эксперты рассказали, чем отпугнуть голубей от балкона

14:12

"Серьезные люди сядут за стол переговоров": звезда Голливуда Малкович попался на поддержке РФ

14:09

"Это будет судьбоносное время": названа дата решающего и важного боя в Украине - прогноз

14:01

Как понять погоду по коту: о чем нас предупреждают пушистые

13:21

"Будут хорошие новости": в ВСУ анонсировали успехи на Таврическом направлении

13:08

Якобы живой: командующего Черноморским флотом показали на видео, снятом до удара по Севастополю

13:03

Как убрать запах пота с одежды: 3 безотказные средства, которые стоят копейки

13:02

Это надо просто пережить: 3 знакам не повезет на полнолуние в сентябре 2023

12:49

Как избавиться от мошки в вазоне: методы, которые быстро уничтожат насекомых и спасут растение

12:33

Как убрать запах чеснока с рук: 6 способов, которые помогают моментально

12:31

После 15 лет вместе: брак солиста "Без обмежень" распался

12:15

У ВСУ есть продвижение на фронте: Зеленский назвал направление

11:58

Навели ракеты на Киев 21 сентября: СБУ задержала агентов российского ГРУ

11:46

Ударят морозы до -25 и налетят снежные бури: какой будет зима 2024 в Украине

11:45

Моль и плесень будут не страшны: как хранить орехи, чтобы не портились

11:35

"Чайная ложка в день": фармацевт рассказал, чем снизить кровяное давление

11:24

Гороскоп Таро на октябрь 2023: Овнам - бессонница, Тельцам - страх, Близнецам - смена плановВидео

11:23

Melovin устроил эпатажный перформанс в костюме свиньи на музыкальной премииВидео

11:14

Гороскоп на завтра 28 сентября 2023: Весам – улучшение, Рыбам – долгожданный покой

11:13

Favbet Foundation передал подразделению ССО внедорожник

Реклама
10:58

Как очистить ручки у плиты от застарелого жира за 2 минуты

10:18

Как украинцы называют самца мухи - блогер плакала от смехаВидео

10:13

Отправленный Киеву список реформ отнюдь не условие для военной помощи - Белый дом

10:05

"Должно быть стыдно": генерал США резко ответил критикам контрнаступления ВСУ

09:59

Украина готова к повышению тарифов на газ и свет, как рекомендует США

09:52

Украинцев предупредили о возможных блэкаутах: какими продуктами нужно запастись

08:59

Забудьте о ней навсегда: как избавиться от пищевой моли

08:59

"Увеличение потерь": Свитан раскрыл, когда Путин может мобилизовать 700 тысяч россиян

08:57

Силы обороны достигли северной окраины Новопрокоповки на Запорожье - ISW

08:15

Острая закуска прямо из Грузии: элементарный рецепт классической аджики на зиму

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять