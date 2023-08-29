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"Пусть делает донат – и может уезжать": Скрипка отличился высказыванием по поводу мобилизации

Дмитрий Видоменко
29 августа 2023, 11:21 обновлено 29 августа, 11:21
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Олег Скрипка убежден, что "политика запрета" не работает, а потому мужчинам, которые не хотят оставаться в Украине во время войны, нужно дать шанс выехать.
Скрипка
Олег Скрипка отличился неоднозначным заявлением / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Легендарный украинский рок-музыкант и фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка убежден, что "политика запрета" не работает, а потому мужчинам, которые не хотят оставаться в Украине во время войны, нужно давать возможность выехать за границу. Своим мнением артист поделился в подкасте на YouTube-канале "Пряма Червона".

"У нас война тяжелая, но не так тотальная, что нам 100% мужчин нужно. Если чувак хочет, сбежать и он не мотивирован, то какой из него воин будет? Нужно сделать систему, чтобы он не военкомату или пограничнику бабки платил, а пусть делает донат – и может уезжать. Политика запрета никогда не работала", – высказался Скрипка.

По мнению фронтмена "ВВ", от немотивированного украинца, который надеется сбежать, большой пользы на передовой все равно не будет.

видео дня

Как и следовало ожидать, высказывания звезды вызвали бурную дискуссию в комментариях.

"Бу бу бу бу бу бу бу бу бу буй" - было самое разумное, что можно услышать от уважаемого господина", "При всем уважении, но господин Скрипка большую часть времени тоже проводит за границей", "Скрипке лучше просто заниматься музыкой. Это его. Все остальное – смешно", ‒ написали фолловеры.

Скрипка, комменты
Скрипка, комменты
Скрипка, комменты

Напомним, ранее стало известно, что российский музыкант-оппозиционер Иван Алексеев (он же Noize MС), с 2014 года активно поддерживающий Украину, получил звание "иноагента" РФ. Сам Нойз эту новость прокомментировал с иронией.

Также известный украинский телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич жестко разнес позицию подавляющего большинства российских актеров, которые поддержали кровавую войну против Украины, развязанную диктатором Владимиром Путиным.

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Олег Скрипка новости шоу бизнеса война России и Украины
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