"Феминизм - женский эгоизм": Скрипка рассказал, почему украинки лучше европеек

Лидер группы "ВВ" Олег Скрипка заявил, что украинские женщины "чтят мужчин", а европеек назвал эгоистками из-за феминистских взглядов.

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Скрипка считает, что "плохое воспитание женщин" властвует во всем мире / коллаж Главред, фото УНИАН

Легендарный рок-музыкант и лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка утверждает, что украинские женщины дома создают уют и чтят мужчин ‒ в отличие от европейских. Такое заявление он сделал в видеоподкасте STAND UP BATTLE.

"Украинские женщины - они хозяйственные, они и сексуальные, они и умные, они как менеджеры, дома создают уют и чтят мужчин. А европейские женщины - они феминистические. А феминизм - женский эгоизм. Есть определенная иерархия и есть как бы самоуважение и уважение к партнеру. И этот феминизм. действительно есть у женщин самоуважение к себе и нет уважения к мужчине, - заявил Скрипка. И оно насаживается в нашу культуру и мы это теряем, но, к счастью, не до конца", ‒ сказал артист.

Скрипка считает все вышеуказанное "плохим воспитанием женщин", которое властвует во всем мире.

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"И в Украине эти "инстасамки" - просто плохое воспитание женщин, они просто не воспитаны. Но не все. Та золотая женщина она на дне, ее просто нужно достать и сказать: украинская женщина - вот это", - подытожил он.

Напомним, ранее стало известно, что российский музыкант-оппозиционер Иван Алексеев (он же Noize MС), с 2014 года активно поддерживающий Украину, получил звания "иноагента" РФ. Сам Нойз эту новость прокомментировал с иронией.

Также известный украинский телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич жестко разнес позицию подавляющего большинства российских актеров, которые поддержали кровавую войну против Украины, развязанную диктатором Владимиром Путиным.

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