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"Паспорт надо будет подтвердить": Скрипка предложил экзаменовать тех, хто уехал за границу

Дмитрий Видоменко
11 октября 2023, 13:43 обновлено 11 октября, 13:45
Скрипка считает - те, кто уже имеет украинский паспорт , однако проживали за границей, должны подтвердить, что достойны быть украинцами.
Скрипка, паспорт
Скрипка предлагает, в частности, ввести экзамен для всех, кто планирует получать украинский паспорт / коллаж Главред, фото УНИАН

Легендарный украинский рокер и лидер группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка считает, что украинцы, которые после полномасштабного вторжения страны-агрессора России выехали за границу, имели на то свои причины. Об этом он рассказал в интервью Алексею Суханову.

Скрипка предлагает, в частности, ввести экзамен для всех, кто планирует получать украинский паспорт. А те, кто его уже имеет, однако проживали за границей, должны подтвердить, что достойны быть украинцами.

"Одни уехали – трусы, просто у них реально панические атаки, они имеют на это право. Есть уехавшие, кто не чувствует себя украинцами, хотя у них есть украинские паспорта. Есть те, кто переобулся ‒ которые выехали и там изображают из себя украинцев. Если бы нас пришла завоевывать Буркина-Фасо, они были бы буркина-фасовцы. Есть люди, у кого разбомбили дома, им негде жить. Они уехали, они там волонтерят, они являются украинцами. Есть те, которые вернутся. Есть, которые не вернутся. Это жизнь. В истории всегда все перемешивается". Однако артист называет себя "неизлечимым оптимистом", а потому верит, что "качество украинского общества будет улучшаться". Музыкант подчеркнул, что среди украинцев много прекрасных людей, некоторые из которых сейчас находятся за границей, но все равно помогают приближать победу. Впрочем, несмотря ни на что, они должны "подтвердить" свой паспорт гражданина Украины", ‒ сказал музыкант.

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Скрипка говорит, что уже в будущем паспорт гражданина Украины должен стать большой ценности.

"Я верю разным эзотерикам, тарологам. И все говорят, что у нас будет прогрессивное общество. И быть украинцем, иметь украинский паспорт – это будет в будущем большая ценность. Примем этот тезис за наш ориентир, мы к этому стремимся. И если ты сбежал, ты должен доказать право быть украинцем. Какие-то экзамены сдавать. Как у эстонцев, которые ввели экзамены на язык и так далее. Если уже имеют паспорт, то его надо подтвердить. То есть, он аннулируется. У нас переобуваются тотально. Есть большая опасность, что этот процесс у нас в Украине будет властвовать", – подытожил музыкант.

Напомним, ранее стало известно, что российский музыкант-оппозиционер Иван Алексеев (он же Noize MС), с 2014 года активно поддерживающий Украину, получил звание "иноагента" РФ. Сам Нойз эту новость прокомментировал с иронией.

Также известный украинский телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич жестко разнес позицию подавляющего большинства российских актеров, которые поддержали кровавую войну против Украины, развязанную диктатором Владимиром Путиным.

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Олег Скрипка новости шоу бизнеса
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