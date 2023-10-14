Всемирно известный актер и звезда блокбастеров объявил об окончании карьеры

Английский актер Майкл Кейн сообщил, что завершает свою актерскую карьеру.
90-летняя звезда "Темного рыцаря" рассказал в пятницу в программе "Сегодня" на BBC Radio 4, что он официально больше не будет сниматься, после выхода своего последнего фильма "Великий беглец".
"Я постоянно говорю, что ухожу на пенсию. Я подумал, что у меня есть фильм, в котором я сыграл главную роль, и получил невероятные отзывы… Что еще можно сделать, чтобы превзойти это?" - цитирует актера издание Page Six.
Кейн добавил, что свою роль в его решении сыграло снижение шансов получить новую роль из-за его возраста.
"Единственные роли, которые я могу получить сейчас, — это 90-летние мужчины. Или, может быть, 85", — продолжил он.
"Они не будут лидерами. Поэтому я подумал, что, возможно, мне лучше уйти со всем этим", - добавляет он.
Напомним, ранее 63-летний легендарный и оскароносный актер/режиссер Шон Пенн(обладатель премии "Оскар") в прямом эфире американского телевидения буквально на весь мир расхвалил искренность президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее Шон Пенн ( как обладатель "Оскара" за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк"), который крайне переживает из-за войны РФ против Украины, обращался к Академии кинематографических искусств и наук. И предложил разрешить Зеленскому выступить на церемонии вручения "Оскара".
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