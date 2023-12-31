Олег Скрипка восхитил фанатов фото взрослых сыновей-красавцев

Певец Олег Скрипка впервые за долгое время показал своих старших сыновей — 18-летнего Романа и 16-летнего Устима.

https://stars.glavred.info/oleg-skripka-voshitil-fanatov-foto-vzroslyh-synovey-krasavcev-10529465.html Ссылка скопирована

Олег Cкрипка показал фото старших сыновей / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Фронтмен легендарной рок-группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка очень редко показывает фото членов своей семьи. Однако сейчас музыкант сделал исключение и на своей Instagram-странице показал заметно подросших старший сыновей-красавцев.

На первом фото певец позировал рядом со старшим сыном Романом. Парню недавно исполнилось 18 лет. Он позировал чуть позади отца и одел такую же самую куртку. Кстати, Роман по росту уже догнал звездного отца.

На другом фото Скрипка показал своего младшего сына Устима, которому летом исполнилось 16 лет. Парень позировал перед камерой рядом с братом на фоне заснеженных деревьев.

видео дня

К слову, Скрипка с супругой Натальей воспитывают четверых детей: 18-летнего Романа, 16-летнего Устима, 13-летнюю Алесю и 11-летнюю Зоряну.

Напомним, ранее сообщалось, что Олег Скрипка сравнил феминисток с эпидемией. Известный украинский рок-музыкант Олег Скрипка в довольно жесткой форме прошелся по феминистическим движениям.

Также раньше Скрипка предложил экзаменовать тех, кто уехал за границу. Музыкант считает, что те, кто уже имеет украинский паспорт, однако проживали за границей, должны подтвердить, что достойны быть украинцами.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.