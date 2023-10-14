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Детей Олега Скрипки жестко травили в школе: певец удивил причиной

Алёна Воронина
14 октября 2023, 14:56 обновлено 14 октября, 15:00
Музыкант рассказал, каких принципов они с женой придерживаются в воспитании детей, и какие последствия это имело в определенных ситуациях.
Олег Скрипка
Олег Скрипка признался, что его детей травили в школе/ коллаж: Главред, фото: Instagram o.skrypka

Лидер группы "ВВ" Олег Скрипка поделился теми принципами, которыми руководствуются они с женой в воспитании своих детей. У них четверо детей – двое сыновей и две дочери. Музыкант отметил, что самое первое и главное правило – чтобы слова родителей совпадали с их поведением. Ведь дети часто не так ориентируются на слова, как повторяют поведение своих мамы и папы.

Скрипка называет это двойными стандартами – когда родители пытаются детям рассказывать одно, а сами делают совершенно другое. А дети после этого действуют так, как ведут себя родители. Об этом певец рассказал в интервью для YouTube-проекта ТСН.uа "Наодинці".

Также музыкант рассказал о характере своих детей. Он отметил, что его дети никогда не пользовались узнаваемостью отца. По его словам, они учатся в школе, где все на одинаковом уровне.

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Однако Скрипка вспомнил о ситуации, когда его детей травили в школе из-за того, что у них не было мобильных телефонов.

"Думаю, мы правильно их как-то направили. Они не кичатся, что у них там какой-то отец. Мы соответственно своему видению воспитываем детей. И у нас постоянно эта история, что у нас дети подрастали и они единственные в классе были без мобилок вообще", – рассказал Скрипка.

Он отметил, что они приобрели детям мобильные телефоны только для того, чтобы их прекратили травить в школе. Но потом дети всё равно оставляли эти телефоны дома и не носили их в школу.

"Мы покупали детям мобилки не потому, что мы считали нужным, а чтобы их не травили. Мы покупали мобилки, потому что их травят в классе, что у них нет мобилки. Мы старшей дочке купили мобилку, она показала в классе, что она у нее есть, и она лежит дома, она ее не носит. Она ей не нужна", – рассказал Олег Скрипка.

Также он отметил, что его старший сын уже живет отдельно, а младший 15-летний сын занимается музыкой, уже начинает зарабатывать на своих песнях и даже отказывается брать у родителей деньги на музыкальное творчество, объясняя это тем, что хочет самостоятельно всего добиться.

Ранее сообщалось, что Олег Скрипка сравнил феминисток с эпидемией. Известный украинский рок-музыкант Олег Скрипка в довольно жесткой форме прошелся по феминистическим движениям.

Также раньше Скрипка предложил экзаменовать тех, кто уехал за границу. Музыкант считает, что те, кто уже имеет украинский паспорт, однако проживали за границей, должны подтвердить, что достойны быть украинцами.

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