Новая пассия экс-супруга Лорак впервые призналась, откуда берет деньги

Блогерша ответила честно на все вопросы, которые касались ее отношений с Муратом.

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За отношениями бизнесмена и блогера наблюдает вся сеть / Коллаж Главреда. Фото: Инстаграм Анастасии

Новая избранница экс-супруга изменницы Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, блогерша Анастасия впервые рассказала, кем является по образованию и откуда берет деньги.

В своем Instagram, общаясь с фанатами, Анастасия ответила, что по профессии - парикмахер. А на вопрос, чем девушка зарабатывает на жизнь, блогерша призналась, что работала моделью.

Однако сейчас, по словам самой же Анастасии, всем обеспечивает ее мужчина.

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"Я иногда работаю моделью, но пока это больше похоже на хобби", - призналась девушка.

Анастасия также уточнила, что Мурат "полностью покрывает потребности" ее и сына.

Отдельно блогерша отметила, что женщина просто должна быть счастливой, а в чем ей реализоваться - в карьере или семье - это выбор индивидуальный.

А на вопрос, хотела бы Анастасия еще одного ребенка, блогерша ответила утвердительно - дочь, но не сейчас, поскольку "понимает нестабильность людей".

Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

Мурат Налчаджиоглу - последние новости на тему

Как писал Главред, 28 марта Налчаджиоглу развелся со своей второй женой, визажисткой Лилией Реус. Он также сообщил, что не живет с Реус с октября прошлого года. Также он, реагируя на эмоциональные слова своей девушки Анастасии, сказал, что планирует прожить с ней до конца своей жизни.

Ранее Анастасия опубликовала ссору с Налчаджиоглу. В резкой форме девушка сказала, что она и Мурат друг другу не подходят, в частности, из-за публичности турецкого бизнесмена.

Кроме того, Мурат Налчаджиоглу улетел на отдых с возлюбленной в Италию и прогулялся с ее сестрой.

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