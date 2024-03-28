Бывший муж Ани Лорак развелся и сделал заявление об эмоциональном спиче своей девушки

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу 28 марта развелся со своей второй женой, визажисткой Лилией Реус. Он также сообщил, что не живет с Реус с октября прошлого года.
В своем Instagram Мурат разместил фото свидетельства о расторжении брака.
"День, наконец, закончился. Процесс начался в октябре. Обычно я не люблю обсуждать или делать сторис о личных проблемах. Я официально разведен с человеком, с которым не живу с октября по нашему обоюдному согласию", - сказал Налчаджиоглу.видео дня
Как Мурат отреагировал на эмоции Анастасии
Также он, реагируя на эмоциональные слова своей девушки Анастасии, сказал, что планирует прожить с ней до конца своей жизни.
"Я хочу снова объяснить, что человек, с которым живу на данный момент и планирую прожить до конца своей жизни, она не имеет никакого отношения к разводу. Я даже не знал ее (на тот момент). Поэтому прошу всех, пожалуйста, прекратите писать странные комментарии, пытаясь задеть нас, меня", - подчеркнул Мурат Налчаджиоглу.
Напомним, Мурат Налчаджиоглу засветился с Анастасией на одном из мероприятий в Киеве. Ранее он посещал подобные мероприятия со своей женой Лилией Реус.
Ранее Анастасия опубликовала ссору с Налчаджиоглу. В резкой форме девушка сказала, что она и Мурат друг другу не подходят, в том числе, из-за публичности турецкого бизнесмена.
Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
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