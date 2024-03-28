"Дичь": пьяная пассия бывшего мужа Ани Лорак публично обматерила его

Новая возлюбленная Мурата Налчаджиоглу опубликовала видео, как она ссорится с любимым.

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Любовница бывшего мужа Ани Лорак попала в скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anastasija_foxy2/

Избранница бизнесмена Мурата Налчаджиоглу Анастасия Foxy публично поругалась со своим избранником, а затем удалила видео ссоры.

На своей странице в Instagram Анастасия показала видео, на котором она, вероятно, в нетрезвом состоянии матерится на Мурата. Девушка возмутилась, что их отношения слишком публичны, а также заявила, что никто не имеет права трогать ее ребенка. Отметим, что Налчаджиоглу так же использовал нелитературную лексику в диалоге.

видео дня

"Потому что очень много публичности в Google, во всей этой дичи. Я не могу быть твоей", - заявила девушка.

Анастасия сказала, что даже если Мурату все равно на своих детей, то ей ее ребенок очень дорог, как и она сама для себя.

"А этот, мой молодой человек, сказал, что я его унижаю, хотя я его защищала в любых ситуациях. Но не ценят люди хорошего отношения", - отметила Анастасия.

Через некоторое время пассия Налчаджиоглу ролик из Instagram удалила, но видео оказалось в распоряжении сайта oboz.ua

Видео скандала вы можете посмотреть тут

Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме

Добавим, ранее Мурат Налчаджиоглу улетел на отдых с любовницей в Италию и прогулялся с ее сестрой.

А также официальная жена Мурата Налчаджиоглу Лилия Реус показала редкое фото с дочерью в то время, как ее муж уехал за границу отдыхать с любовницей.

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