"Дичь": пьяная пассия бывшего мужа Ани Лорак публично обматерила его

Избранница бизнесмена Мурата Налчаджиоглу Анастасия Foxy публично поругалась со своим избранником, а затем удалила видео ссоры.
На своей странице в Instagram Анастасия показала видео, на котором она, вероятно, в нетрезвом состоянии матерится на Мурата. Девушка возмутилась, что их отношения слишком публичны, а также заявила, что никто не имеет права трогать ее ребенка. Отметим, что Налчаджиоглу так же использовал нелитературную лексику в диалоге.
"Потому что очень много публичности в Google, во всей этой дичи. Я не могу быть твоей", - заявила девушка.
Анастасия сказала, что даже если Мурату все равно на своих детей, то ей ее ребенок очень дорог, как и она сама для себя.
"А этот, мой молодой человек, сказал, что я его унижаю, хотя я его защищала в любых ситуациях. Но не ценят люди хорошего отношения", - отметила Анастасия.
Через некоторое время пассия Налчаджиоглу ролик из Instagram удалила, но видео оказалось в распоряжении сайта oboz.ua
Видео скандала вы можете посмотреть тут
Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме
Добавим, ранее Мурат Налчаджиоглу улетел на отдых с любовницей в Италию и прогулялся с ее сестрой.
А также официальная жена Мурата Налчаджиоглу Лилия Реус показала редкое фото с дочерью в то время, как ее муж уехал за границу отдыхать с любовницей.
Читайте больше о Налчаджиоглу:
- Назло Мурату: жена Налчаджиоглу показала горячий рождественский образ
- Мурат Налчаджиоглу познакомил дочь от Ани Лорак с новой пассией
- Бывшая жена Мурата Началджиоглу впервые подтвердила их расставание
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред