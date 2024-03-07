Мурат Налчаджиоглу веселится на отдыхе с родственниками любовницы

Мурат Налчаджиоглу улетел на отдых с любовницей в Италию и прогулялся с ее сестрой.

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Мурат Налчаджиоглу отправился на отдых с Анастасией Foxy / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anastasija_foxy2/

Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен и бывший муж предательницы Ани Лорак, который официально состоит в браке с Лилией Реус, отправился на отдых с новой любовницей Анастасией Foxy.

Анастасия Foxy на своей странице в Instagram показала фото, на которых она с Муратом и своей сестрой на прогулке.

"Моя любовь к Италии, идеальный день с родными. Листай", – написала Анастасия. видео дня

Мурат Налчаджиоглу с любовницей и ее сестрой в Италии / фото: instagram.com/anastasija_foxy2/

Отметим, Анастасия Foxy и Налчаджиоглу сообщили о своем романе в канун Нового года всвоих соцсетях. Потом Налчаджиоглу сказал, что развелся с женой Реус, но отметил, что его новая избранница не является причиной развода.

В начале февраля Лилия Реус опровергла заявление мужа, сказав, что они еще состоят в браке.

Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

Добавим, Мурат Налчаджиоглу познакомил дочь от предательницы Ани Лорак с новой пассией. Они вместе встретили Новый год.

А также Мурат Налчаджиоглу признал, что состоит в новых отношениях, которые делают его безумно счастливым, и попросил не строить домыслов про него или его возлюбленную.

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