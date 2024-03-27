Привел, как жену: бывший муж Ани Лорак выгулял любовницу в Киеве

Экс-муж Ани Лорак засветился с любовницей на одном из мероприятий в Киеве.

https://stars.glavred.info/privel-kak-zhenu-byvshiy-muzh-ani-lorak-vygulyal-lyubovnicu-v-kieve-10553474.html Ссылка скопирована

Мурат Налчаджиоглу прогулялся с новой девушкой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anastasija_foxy2/

26 марта в киевской гостинице Fairmont состоялся конкурс красоты "CHARITY QUEEN of UKRAINE 3.0". Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу посетил благотворительное событие вместе со своей новой пассией Анастасией.

Снимки из события опубликовала Анастасия на своей странице в Instagram и подписала:

"Не смогла выбрать".

видео дня

Отметим, что еще в декабре прошлого года Мурат посещал такие мероприятия со своей супругой Лилией Реус, с которой до сих пор состоит в официальном браке, но это не останавливает его появляться с любовницей на людях.

Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

Новая пассия Мурата Налчаджиоглу - последние новости по теме

Добавим, недавно в соцсетях новой возлюбленной Мурата Налчаджиоглу появился снимок, на котором модель якобы хвастается маникюром. Не заметить кольцо, похожее на обручальное, на ее безымянном пальце, мог только ленивый.

А также ранее Мурат Налчаджиоглу показал женщину, с которой встретил Новый год, к тому же познакомил ее со своей дочерью от Ани Лорак.

Читайте больше о Налчаджиоглу:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред