Психованнй Лепс выбил телефон у девушки на концерте

Путинисту не понравилось, что та слишком близко снимала его на телефон.

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Агрессивный Лепс выбил телефон/ коллаж Главред, Instagram Григория Лепса

Российский певец-путинист Григорий Лепс, который стремительно теряет популярность из-за пьянства и срыва концертов, набросился на фанатку во время своего концерта.

Так, как пишет пропагандистский телеграмм-канал Звездач, Лепсу не понравилось, что одна из его поклонниц, которая стояла прямо под сценой, слишком близко снимала его.

Вначале путинист что-то промямлил о том, что не стоит так близко его снимать. Но когда дама продолжила держать свой телефон на том же месте, с размаху выбил его из рук фанатки.

видео дня

На видео - несдержанный Лепс и его припадок:

Лепс выбил телефон из рук женщины / Скриншот Звездач

Кто такой Григорий Лепс Григорий Лепс — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015).

16 декабря 2022 года на фоне вторжения России в Украину внесён в санкционный список Евросоюза за публичную поддержку войны. 21 декабря 2022 года к санкциям присоединилась Швейцария. 7 января 2023 года включён в санкционный список Украины.

Напомним, ранее спивающийся певун Лепс посетил Луганск, где во время выступления во Дворце культуры имени Ленина исполнил заезженные песни срывающимся голосом.

Ранее Приспешники Кремля, а по совместительству певцы, Григорий Лепс, Юлия Чичерина и Влад Маленко выпустили новый "патриотический" трек - по заказу пропагандистов.

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