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"Нигде и никогда не выйдет": новая любовница Путина ошарашила подарком диктатору

Элина Чигис
2 апреля 2024, 17:04
Вероятная любовница диктатора Путина Мизулина готовит ему неожиданный подарок, которого у него "еще не было".
Екатерина Мизулина
Екатерина Мизулина решила сделать Путину "приятно" / коллаж: Главред, фото: t.me/ekaterina_mizulina

Уже некоторое время поговаривают, что российский диктатор Владимир Путин, который начал полномасштабное вторжение РФ в Украину, нашел замену своей прежней любовнице Алине Кабаевой и теперь у него появилась некая Катерина Мизулина.

По информации росСМИ, Мизулина готовит Путину в подарок эксклюзивную песню.

"Не секрет, что Екатерина Михайловна дружна с Шаманом. Так вот, она уже договорилась с ним о записи песни специально для Владимира Владимировича. Особенностью этой песни будет то, что она нигде и никогда не выйдет – ее смогут услышать только президент и люди, которым он захочет эту песню дать послушать. Такого подарка у Владимира Владимировича еще никогда не было", - рассказал один из источников.

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А также стало известно, что диктатор тоже планирует сделать Мизулиной подарок, который он ей обещал – короткий совместный отпуск в Сочи.

"Теракт в Крокусе мы раскрыли, на фронте все хорошо. Думаю, я смогу позволить себе несколько дней отдыха вместе с вами", - цинично сказал Путин Мизулиной во время недавнего общения.

Кто такая Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина - глава Российской Лиги безопасного интернета, ее мать ярая путинистка, которая пропагандирует антиукраинские методички Кремля. Отец Мизулиной Михаил Мизулин - профессор-философ , один из ведущих ученых в Москве.
Мизулина всема силами старается очистить интернет-пространство от критики Путина и его диктаторских решений , а также поддерживает кровавое вторжение РФ в Украину.

Новая любовница Путина Екатерина Мизулина - последние новости по теме

Отметим, по данным росСМИ, Путина расстроило, что его вероятная любовница Екатерина Мизулина испытывает проблемы из-за отношений с ним. Российский диктатор решил порадовать ее подарками.

А также, выступая в Тюмени перед курсантами командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, Екатерина Мизулина цинично спела песню украинской группы "Бумбокс".

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