Сделал приятно: диктатор Путин засыпал любовницу подарками

Диктатор Владимир Путин, кажется, совсем не беспокоится сколько российских оккупантов гибнет на страшной войне в Украине, которую развязала террористка РФ.
По данным источников росСМИ, Путина расстроило, что его вероятная любовница Екатерина Мизулина испытывает проблемы из-за отношений с ним. Российский диктатор решил порадовать ее подарками "в знак благодарности за приятное общение, глубокие беседы и взаимопонимание".
Первый подарок показала сама Мизулина на своей странице в Телеграм, опубликовав фото и видео:
"Человек, который изменил всё. Сегодня студенты в Тюмени подарили мне мерч с портретом Президента России Владимира Путина", - написала Екатерина.
Собеседник в окружении Путина уточнил росСМИ:
"Подарили студенты, но, честно говоря, это было от лица Владимира Владимировича. Он знал, что Екатерине Михайловне будет приятно надеть на себя его портрет. И получить этот портрет публично".
Вторым подарком стало кольцо с бриллиантом, стоимось которого оценивают примерно в 6-7 миллионов рублей.
"Это ни в коем случае не обручальное кольцо или что-то такое. Просто Владимир Владимирович решил сделать Екатерине Михайловне приятное", - сказал собеседник, близкий к Путину.
Отметим, что никто еще не рассказал о характере отношений Путина и Мизулиной. Ясно только одно, что пока страна на болотах Россия тонет в нищете, их правитель занят совсем не государственными делами.
Кто такая Екатерина Мизулина
Екатерина Мизулина - глава Российской Лиги безопасного интернета, ее мать ярая путинистка, которая пропагандирует антиукраинские методички Кремля. Отец Мизулиной Михаил Мизулин - профессор-философ, один из ведущих ученых в Москве.
Мизулина всема силами старается очистить интернет-пространство от критики Путина и его диктаторских решений, а также поддерживает кровавое вторжение РФ в Украину.
Добавим, экс-супруга диктатора Владимира Путина Людмила живет в элитных поместьях в Европе с новым мужем - Артуром Очеретным.
А также бывшая жена Путина обогатилась за время войны почти на 1,7 млн долларов на долгах простых россиян.
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