Сделал приятно: диктатор Путин засыпал любовницу подарками

Путин сделал своей вероятной любовнице Екатерине Мизулиной сразу два подарка.

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Путин засыпал любовницу подарками / коллаж: Главред, фото: putin.kremlin.ru/, instagram.com/ekaterina_mizulina/

Диктатор Владимир Путин, кажется, совсем не беспокоится сколько российских оккупантов гибнет на страшной войне в Украине, которую развязала террористка РФ.

По данным источников росСМИ, Путина расстроило, что его вероятная любовница Екатерина Мизулина испытывает проблемы из-за отношений с ним. Российский диктатор решил порадовать ее подарками "в знак благодарности за приятное общение, глубокие беседы и взаимопонимание".

Первый подарок показала сама Мизулина на своей странице в Телеграм, опубликовав фото и видео:

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"Человек, который изменил всё. Сегодня студенты в Тюмени подарили мне мерч с портретом Президента России Владимира Путина", - написала Екатерина.

Собеседник в окружении Путина уточнил росСМИ:

"Подарили студенты, но, честно говоря, это было от лица Владимира Владимировича. Он знал, что Екатерине Михайловне будет приятно надеть на себя его портрет. И получить этот портрет публично".

Вторым подарком стало кольцо с бриллиантом, стоимось которого оценивают примерно в 6-7 миллионов рублей.

"Это ни в коем случае не обручальное кольцо или что-то такое. Просто Владимир Владимирович решил сделать Екатерине Михайловне приятное", - сказал собеседник, близкий к Путину.

Отметим, что никто еще не рассказал о характере отношений Путина и Мизулиной. Ясно только одно, что пока страна на болотах Россия тонет в нищете, их правитель занят совсем не государственными делами.

Кто такая Екатерина Мизулина Екатерина Мизулина - глава Российской Лиги безопасного интернета, ее мать ярая путинистка, которая пропагандирует антиукраинские методички Кремля. Отец Мизулиной Михаил Мизулин - профессор-философ, один из ведущих ученых в Москве.

Мизулина всема силами старается очистить интернет-пространство от критики Путина и его диктаторских решений, а также поддерживает кровавое вторжение РФ в Украину.

Добавим, экс-супруга диктатора Владимира Путина Людмила живет в элитных поместьях в Европе с новым мужем - Артуром Очеретным.

А также бывшая жена Путина обогатилась за время войны почти на 1,7 млн долларов на долгах простых россиян.

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