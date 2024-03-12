УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Очень расстроилась": любовница Путина сожгла себе волосы

Элина Чигис
12 марта 2024, 12:33
Катерина Мизулина пожаловалась подписчикам, что испортила свою шевелюру Дайсоном.
Екатерина Мизулина
Екатерина Мизулина пожаловась, что испортила себе прическу / коллаж: Главред, фото: t.me/ekaterina_mizulina

Вероятная новая любовница диктатора Путина Екатерина Мизулина, которая в восторге от кровавого вторжения РФ в Украину, рассказала, что хотела отрезать себе волосы из-за того, что спалила их Дайсоном.

"Сейчас вдруг захотелось отрезать волосы. Знаю, все будут отговаривать", - заявила она в своих соцсетях.

Но путинистка все же передумала делать это и даже пообещала поделиться секретом быстрого роста волос.

видео дня

"Вчера я расстроилась, так как они сильно пострадали от стайлера Дайсон. Часть из них просто отломалась. Никогда не покупайте эту штуку, мой вам совет. Стоит кучу денег, еще больше вы потратите на спасение гривы. Такое уже во второй раз, в прошлый восстанавливала 2 года. Меня уже отговорили стричься. Волосы у меня растут очень быстро, восстановятся месяца за 3-4", - написала Мизулина.

Любовница Путина хотела обстричь себе волосы
Любовница Путина хотела обстричь себе волосы / фото: скрин t.me/ekaterina_mizulina

Кто такая Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина - глава Российской Лиги безопасного интернета, ее мать ярая путинистка, которая пропагандирует антиукраинские методички Кремля. Отец Мизулиной Михаил Мизулин - профессор-философ , один из ведущих ученых в Москве.
Мизулина всема силами старается очистить интернет-пространство от критики Путина и его диктаторских решений , а также поддерживает кровавое вторжение РФ в Украину.

Добавим, вероятная новая пассия диктатора Путина Екатерина Мизулина спела песню Хлывнюка перед курсантами командного училища. По информации пропагандистских росСМИ, Путин лично разрешил ей это сделать.

А также Екатерина Мизулина пожаловалась террористу Путину на свое прозвище "Барби" и попросила диктатора "что-то с этим сделать".

Читайте больше о любовницах Путина:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
скандал Владимир Путин новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Для Путина эта пауза – как кислород": Зеленский назвал еще одну опасность для Украины

"Для Путина эта пауза – как кислород": Зеленский назвал еще одну опасность для Украины

14:03 Украина
Путинская армия сбежала: добровольцы взяли под контроль Теткино Курской области

Путинская армия сбежала: добровольцы взяли под контроль Теткино Курской области

14:01 Украина
Блокировка карт и ограничения на авто: комитет принял правки в законе о мобилизации

Блокировка карт и ограничения на авто: комитет принял правки в законе о мобилизации

13:54 Украина
Все главные новости

Популярное

ВСУ ударили по кораблю россиян: на связь не выходит российский генерал 7174

ВСУ ударили по кораблю россиян: на связь не выходит российский генерал

Папа Римский Франциск поставил скандальное условие для приезда в Киев 4701

Папа Римский Франциск поставил скандальное условие для приезда в Киев

Путинистка Лолита теперь поет за еду в РФ: появились детали 3900

Путинистка Лолита теперь поет за еду в РФ: появились детали

Китай выдвинул инициативу о ядерном оружии: у Лаврова сделали заявление 3285

Китай выдвинул инициативу о ядерном оружии: у Лаврова сделали заявление

Последние новости

14:21

"Весна будет жесткая": что ждет Украину в ближайшие дни - прогноз

14:16

"Он плохо выглядит": король Чарльз встревожил болезненным видом в обращении

14:03

"Для Путина эта пауза – как кислород": Зеленский назвал еще одну опасность для Украины

14:01

Путинская армия сбежала: добровольцы взяли под контроль Теткино Курской областиВидео

13:56

Украинец побил сразу три рекорда Гиннеса за один день используя свою бороду

Россияне бьют КАБами, потому что у них есть окно возможностей в несколько месяцев до появления F-16 - КузанРоссияне бьют КАБами, потому что у них есть окно возможностей в несколько месяцев до появления F-16 - Кузан
13:54

Блокировка карт и ограничения на авто: комитет принял правки в законе о мобилизации

13:51

Андриенко рассказал, как матерый путинист унижал Руслану Писанку в Москве

13:43

РФ нацелилась на два крупных узла: эксперт назвал, какие города по угрозой

13:37

Ольга Сумская высказалась про российское гражданство "московской" дочери

Реклама
13:28

"Я снова сделала это": Алина Гросу вышла замуж и показала нового избранника

13:15

Трамп угрожает не дать "ни цента" на войну: что будут делать Европа и Украина

12:58

"Двигатель загорелся и отпал после вылета": в России разбился еще один Ил-76Видео

12:57

Почему нельзя наливать на весу: ответы на старинный вопросВидео

12:50

Когда отступят морозы: синоптик назвала дату потепления в Украине

12:45

Китай будет давить: Пекин хочет заморозки войны, Жданов объяснил интерес КНР

12:44

Через 2.5 года после свадьбы: известные украинские актеры объявили о разводе

12:33

"Очень расстроилась": любовница Путина сожгла себе волосы

12:25

Точная копия: дочь Тома Круза стала вылитой Кэти Холмс

12:18

Возобновление пассажирских авиаперелетов: эксперт объяснил, когда произойдет

12:07

"Путин лично обманул его": Зеленский объяснил, почему Макрон резко изменил риторику

Реклама
11:56

Церковный праздник 13 марта: почему нельзя брать в руки веник

11:55

В Бердянске прогремели взрывы: в оккупированном городе поднялся столб дыма

11:50

Есть все шансы: в ВСУ назвали условия продвижения добровольцев вглубь России

11:43

РФ ударила шестью ракетами С-300 по Селидово: есть раненые, много разрушенийФото

11:15

Не виноватая я: Кристина Соловий попала в новый скандал

11:12

"Белый флаг для Украины": Ватикан оправдался за скандальные слова Папы Римского

11:03

В Disney объяснили, почему вырезали из видео "Оскара" победу "20 дней в Мариуполе"

11:02

Почему нельзя держать растения на подоконнике: эксперты назвали типичные ошибки

10:51

Лишь люди со "зрением ястреба" найдут бурундука за 10 секунд: загадка на внимательность

10:51

Детали удара по командному пункту РФ: на юге подбит танкер "Механик Погодин"

10:44

Китайский гороскоп на 13 марта: Собаке - обида близких, Петуху - успех на работе

10:36

Зашли на территорию России с нескольких направлений: в ВСУ оценили ход боев в РФ

10:20

Подставили обложку: новое фото Кейт Миддлтон уличили в фотошопе

10:14

Надя Дорофеева показала нежные обьятия с сыном Кацурина

10:09

РФ потеряла в Украине 300 тысяч военных, но время играет на руку Путину - разведка США

09:51

Дроны на Москву и еще восемь областей: в РФ мощные прилеты после ночной атакиВидео

09:38

Нужны срочные радикальные меры: мы стали аутсайдерами в войне технологиймнение

09:35

Прорыв российскими добровольцами границы РФ: в ГУР раскрыли детали

09:11

Оккупанты сбросили авиабомбу на жилую многоэтажку в КупянскеФото

09:02

ВСУ смогли продвинуться на одном из направлений фронта - карта ISW

Реклама
08:39

Гороскоп на завтра 13 марта 2024: Овнов ждут перемены, Львов подведет желудок

08:30

"Это неоправданно": Шольц заявил, что не согласится передать Taurus Украине

08:22

"Захватили село": РДК и Свобода России начали операцию в нескольких областях РФВидео

07:06

В шести регионах РФ прогремели взрывы, вспыхнули пожары: что известноВидео

06:29

Трамп кое-что не договаривает относительно Путинамнение

05:30

Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти домик

05:15

Мог быть кто-то "важный": СМИ раскрыли детали удара ВСУ по кораблю РФ на юге

04:40

США и Китай не дадут России развалиться: эксперт сказал, в чем их заинтересованность

04:05

Как правильно посадить картофель: раскрыт простой секрет невероятного урожаяВидео

03:33

Даже одноразовый: как заточить станок для бритья

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметы
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять