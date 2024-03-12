"Очень расстроилась": любовница Путина сожгла себе волосы

Катерина Мизулина пожаловалась подписчикам, что испортила свою шевелюру Дайсоном.

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Екатерина Мизулина пожаловась, что испортила себе прическу / коллаж: Главред, фото: t.me/ekaterina_mizulina

Вероятная новая любовница диктатора Путина Екатерина Мизулина, которая в восторге от кровавого вторжения РФ в Украину, рассказала, что хотела отрезать себе волосы из-за того, что спалила их Дайсоном.

"Сейчас вдруг захотелось отрезать волосы. Знаю, все будут отговаривать", - заявила она в своих соцсетях.

Но путинистка все же передумала делать это и даже пообещала поделиться секретом быстрого роста волос.

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"Вчера я расстроилась, так как они сильно пострадали от стайлера Дайсон. Часть из них просто отломалась. Никогда не покупайте эту штуку, мой вам совет. Стоит кучу денег, еще больше вы потратите на спасение гривы. Такое уже во второй раз, в прошлый восстанавливала 2 года. Меня уже отговорили стричься. Волосы у меня растут очень быстро, восстановятся месяца за 3-4", - написала Мизулина.

Любовница Путина хотела обстричь себе волосы / фото: скрин t.me/ekaterina_mizulina

Кто такая Екатерина Мизулина Екатерина Мизулина - глава Российской Лиги безопасного интернета, ее мать ярая путинистка, которая пропагандирует антиукраинские методички Кремля. Отец Мизулиной Михаил Мизулин - профессор-философ , один из ведущих ученых в Москве.

Мизулина всема силами старается очистить интернет-пространство от критики Путина и его диктаторских решений , а также поддерживает кровавое вторжение РФ в Украину.

Добавим, вероятная новая пассия диктатора Путина Екатерина Мизулина спела песню Хлывнюка перед курсантами командного училища. По информации пропагандистских росСМИ, Путин лично разрешил ей это сделать.

А также Екатерина Мизулина пожаловалась террористу Путину на свое прозвище "Барби" и попросила диктатора "что-то с этим сделать".

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