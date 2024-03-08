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"Прекрасно проведем время": Путин позвал обиженную любовницу в Сочи и открестился от Кабаевой

Алена Кюпели
8 марта 2024, 14:19
Новая пассия сказала, что ей нравятся "решительные" мужчины.
Путин пообещал свозить Мизулину в Сочи. Больше никуда не может
Путин пообещал свозить Мизулину в Сочи. Больше никуда не может / Коллаж Главред, фото kremlin.ru, Instagram/ekaterina_mizulina

Российские пропагандистские СМИ каждый день выдают новую порцию новостей о личной жизни российского президента и террориста Путина.

В частности, по информации пропагандистского телеграмм-канала "Кремлевская табакерка", Путин предложил своей новой пассии Катерине Мизулиной съездить в Сочи на несколько дней.

Причиной такого поступка, якобы стала обида Мизулиной. "Екатерина Мизулина сильно расстроилась и даже разозлилась из-за слов Владимира Путина, что их роман выдумка. В ходе последнего разговора она попросила Владимира Владимир", - пишет СМИ.

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Более того, по информации того же телеграмм-канала, она потребовала большей решимости и не отвлекаться на прошлое.

Кто такая Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина - глава Российской Лиги безопасного интернета, ее мать ярая путинистка, которая пропагандирует антиукраинские методички Кремля. Отец Мизулиной Михаил Мизулин - профессор-философ , один из ведущих ученых в Москве.
Мизулина всема силами старается очистить интернет-пространство от критики Путина и его диктаторских решений , а также поддерживает кровавое вторжение РФ в Украину.

"Президент был на удивление мягок и дал понять, что с Кабаевой его сейчас ничего не связывает, но он когда-то взял на себя некие обязательства и будет правильным, если эти обязательства будут соблюдены. Подозреваем, речь о детях, однако утверждать не станем", - цитирует террориста канал.

Они также пишут, что Путин даже рассщедрился на подарок. "Сейчас выборы, сами понимаете. Но после предлагаю найти день-два и полететь в Сочи. Полноценный отпуск не обещаю, но мы прекрасно проведем время".

Мизулина ответила, что ждет этого момента с нетерпением, добавляют пропагандисты.

Напомним, новая любовница Путина Екатерина Мизулина, удивила песней, которую она приурочила к празднику 23 февраля в России. Она спела песню украинской группы "Бумбокс", которую ей якобы разрешил спеть лично глава Кремля.

Добавим, диктатора Путина расстроило, что его вероятная любовница Мизулина испытывает проблемы из-за отношений с ним, поэтому он решил засыпать ее подарками.

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Владимир Путин новости шоу бизнеса
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