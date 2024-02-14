Кабаевой больше нет: СМИ узнали о новой любовнице Путина

Новая пассия российского диктатора - недалекая глава "безопасного интернета".

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У Путина новая любовь / Коллаж Главред, фото kremlin.ru, Instagram/ekaterina_mizulina

Террорист и президент России, 71-летний диктатор Путин завел себе новую любовницу, которая младше него, как минимум в два раза.

Как рассказали журналисты ТСН, свою бывшую любовницу и мать его детей, гимнастку Кабаеву, Путин решил списать со счетов. Теперь же, по информации одного из российских телеграмм-каналов, который славится своими инсайтами, стало известно, что Путин необычайно нежен с новой фавориткой - общественной деятельницей Катериной Мизулиной.

Новая фаворитка Путина занимается общественной деятельностью / Скриншот

Про Мизулину в России говорят, что вся ее семья "контуженные на голову".

По словам российской журналистки Ольги Романовой, новая фаворитка вполне во вкусе диктатора. Она добавляет, что Мизулина очень похожа на еще одну любовницу и мать его дочери - Кривоногову. "Путин - мужчина, который позволяет себе много чего. Почему нет? И ему плевать, что скажут избиратели, ведь их нет. Есть - верноподданные", - говорит она.

Новая фаворитка Путина - Мизулина / Скриншот Instagram/ekaterina_mizulina

Журналисты добавляют, что Мизулина - глава лиги безопасного интернета. "То есть делает все, чтобы россияне оставались тупыми и слушали и дальше свою Скабееву, которая стелится под Кремль вместе со своими коллегами", - говорят они.

Мизулина старательно отрабатывает кремлевские нарративы и даже делает это агрессивно, что, впрочем, послушные россияне "едят" на ура. К примеру, во время своего выступления в МИА "Россия Сегодня" 26 мая 2022 года она назвала всех россиян, не поддерживающих Путина, "кукарекающими петухами", а эмиграцию несогласных с режимом людей – "очищением от нежелательных граждан".

Кроме того, Мизулина предлагала "зачистить" Google и "Википедию" после того, как Россия "зачистит нацистов и бандеровцев в Украине".

На видео - недалекая Мизулина пытается сформировать свою мысль об артистах РФ:

Напомним, ранее Алина Кабаева, которую считают любовницей президента диктатора РФ Владимира Путина, попала в объективы фотокамер с мужчиной.

Отношения Путина и Кабаевой

Слухи о романе Путина и Кабаевой ходят уже давно. Ее считают любовницей, сожительницей или даже женой кремлевского диктатора. В феврале она появилась на мероприятии в честь 15-летия Национальной Медиа Группы РФ с обручальным кольцом.

По данным СМИ, у Путина и Кабаевой четверо общих детей - два мальчика и девочки-двойняшки. Дочерей бывшая гимнастка родила в Швейцарии.

Издание Le News писало, что Алина Кабаева родила ребенка в клинике Святой Анны в италоязычном регионе Швейцарии Лугано. Отцом этого ребенка якобы является Владимир Путин.

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