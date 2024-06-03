Не обрела покой: на семью Заворотнюк после ее смерти набросились мошенники

Российская актриса Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая от агрессивной формы опухоли мозга, победить которую она пыталась 5 лет. 1 июня артистку после пышной церемонии похоронили на Троекуровском кладбище.
Не успели близкие Заворотнюк смириться со своей утратой, как их постигло новое несчастье. В блоге актрисы в Instagram, который ведет ее семья, появилось сообщение, что на смерти Анастасии решили нажиться мошенники.
Всем ее знакомым якобы от лица вдовца Заворотнюк, фигуриста Петра Чернышева, пришло сообщение, в котором он просит "хоть как-то помочь" семье. Дескать они в отчаянном положении, и не знают, к кому еще обратиться.
Близкие покойной актрисы сделали официальное заявление, в котором опровергли какие-либо сборы средств, и призвали не верить аферистам. "Никогда Петр не делал и не сделает ничего подобного. Он также не зарегистрирован ни в одной соцсети. Пожалуйста, будьте бдительны! Не переводите никому денежные средства якобы в помощь семье", - пишут они.
Кто такая Анастасия Заворотнюк?
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.
Смерть Анастасии Заворотнюк - последние новости:
Ранее пресса страны-оккупанта опубликовала данные из собственных источников о том, что происходило с онкобольной Анастасией Заворотнюк перед смертью.
Также выяснилось, что Заворотнюк полностью лишила третьего мужа и отца ее третьего ребенка, фигуриста Петра Чернышева, наследства. Завещание якобы было составлено и подписано задолго до смерти актрисы.
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