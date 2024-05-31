Умерла Анастасия Заворотнюк: где упокоится актриса - фото

В ночь на 30 мая в одном из хосписов столицы страны-оккупанта после пятилетней борьбы с агрессивной формой опухоли головного мозга скончалась российская актриса Анастасия Заворотнюк. Об этом в социальных сетях сообщила семья.
Сразу после известия про смерть артистки пресса страны-агрессора предположила, где похоронят Анастасию Заворотнюк. Одним из самых вероятных вариантов считали Анкудиновское кладбище. Оно находится в подмосковном поселке Крекшино, где актриса поселилась со своей семьей еще до болезни.
На Анкудиновском кладбище похоронены отец Анастасии Юрий Андреевич, и ее старший брат Святослав. Места под захоронение рядом с усопшими якобы также принадлежат семье Заворотнюк.
Позже предположение про Анкудиновское кладбище опровергла семья покойной. В ее блоге в Instagram близкие Заворотнюк сообщили, что отпевание состоится в москве, в Покровском монастыре 1 июня. Похоронят актрису в тот же день на Троекуровском кладбище.
Смерть Анастасии Заворотнюк - последние новости:
Ранее пресса страны-оккупанта опубликовала данные из собственных источников о том, что происходило с онкобольной Анастасией Заворотнюк перед смертью.
Также выяснилось, что Заворотнюк полностью лишила третьего мужа и отца ее третьего ребенка, фигуриста Петра Чернышева, наследства. Завещание якобы было составлено и подписано задолго до смерти актрисы.
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