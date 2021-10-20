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Настя Ивлеева каталась верхом на Собчак, а затем поцеловала ее взасос

20 октября 2021, 13:01
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Такого жесткого отрыва не было с момента поцелуя Мадонны и Бритни Спирс в 2003 году.

Настя Ивлеева и Ксения Собчак целовались взасос после страстного танца / instagram.com/_agentgirl_

Телеведущая, актриса и блогерка Настя Ивлеева выпускает на своем YouTube-канале драг-шоу под названием Королевские кобры. Гостьей второго выпуска шоу стала журналистка, актриса и телеведущая Ксения Собчак.

Выпуск Королевских кобр с Собчак вызвал фурор среди зрителей. По правилам шоу Ивлеева должна сразиться в танцевальном батле с приглашенным гостем. Так Настя и Ксения сошлись в дуэли под песню Ke$ha TiK ToK.

Женщины ушли в настоящий отрыв: Ивлеева крутила попой, как заведенная, а Собчак показывала шпагаты, от которых и Волочкова может упасть в обморок. В какой-то момент Ксения оказалась под Настей, и та, слегка пошлепав ее по ягодицам, сделала вид, что катается на журналистке.

Отдышавшись от бешенных плясок, Ивлеева признала победу Собчак в танцевальном батле: "Вау, Ксения Анатольевна, ты развратница! ... Она ноги как раздвинула, как села... А я думаю "а че делать дальше?" На что Собчак с юмором ответила, что пожилые женщины так танцуют от отчаяния.

"Нам в конце оставалось только пососаться чтобы все сложилось, понимаешь?" - продолжила шутку Настя Ивлеева.

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Но получила от Собчак неожиданный ответ: "Оу, бейби, я всегда за!" Затем женщины приблизились друг к другу и страстно поцеловались по-французски.

Поцелуй Ивлеевой и Собчак / Скриншот - youtube.com

После поцелуя Ивлеева и Собчак, скрывая смущение, потребовали поправок по гриму и водки. А затем скрылись за кулисами.

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За девять дней до выхода Королевских кобр машина Собчак стала участницей смертельного ДТП, в котором сама журналистка получила сотрясение мозга.

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шоу-бизнес Ксения Собчак Настя Ивлеева новости шоу бизнеса
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