Настя Ивлеева каталась верхом на Собчак, а затем поцеловала ее взасос

Настя Ивлеева и Ксения Собчак целовались взасос после страстного танца / instagram.com/_agentgirl_

Телеведущая, актриса и блогерка Настя Ивлеева выпускает на своем YouTube-канале драг-шоу под названием Королевские кобры. Гостьей второго выпуска шоу стала журналистка, актриса и телеведущая Ксения Собчак.

Выпуск Королевских кобр с Собчак вызвал фурор среди зрителей. По правилам шоу Ивлеева должна сразиться в танцевальном батле с приглашенным гостем. Так Настя и Ксения сошлись в дуэли под песню Ke$ha TiK ToK.

Женщины ушли в настоящий отрыв: Ивлеева крутила попой, как заведенная, а Собчак показывала шпагаты, от которых и Волочкова может упасть в обморок. В какой-то момент Ксения оказалась под Настей, и та, слегка пошлепав ее по ягодицам, сделала вид, что катается на журналистке.

Отдышавшись от бешенных плясок, Ивлеева признала победу Собчак в танцевальном батле: "Вау, Ксения Анатольевна, ты развратница! ... Она ноги как раздвинула, как села... А я думаю "а че делать дальше?" На что Собчак с юмором ответила, что пожилые женщины так танцуют от отчаяния.

"Нам в конце оставалось только пососаться чтобы все сложилось, понимаешь?" - продолжила шутку Настя Ивлеева.

Реклама

Но получила от Собчак неожиданный ответ: "Оу, бейби, я всегда за!" Затем женщины приблизились друг к другу и страстно поцеловались по-французски.

Поцелуй Ивлеевой и Собчак / Скриншот - youtube.com

После поцелуя Ивлеева и Собчак, скрывая смущение, потребовали поправок по гриму и водки. А затем скрылись за кулисами.

Читайте также"Срамота": почти голая Настя Ивлеева раздела бывшую жену Шнурова на горячем пляже

За девять дней до выхода Королевских кобр машина Собчак стала участницей смертельного ДТП, в котором сама журналистка получила сотрясение мозга.