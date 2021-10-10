Собчак получила сотрясение мозга в смертельной аварии в Сочи

Ксения Собчак попала в аварию / соцсети

Российская телеведущая Ксения Собчак прокомментировала аварию, в которую попала 9 октября в Сочи.

"Этот пост пишу лично я. Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы. Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными", — сообщила Собчак Telegram-канале Кровавая барыня.

Ведущая добавила, что никуда не полетела и не поехала.

"По аварии. Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда", — пояснила она.

Собчак уточнила, что в результате происшествия у нее сотрясение мозга.

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Ксения Собчак попала в ДТП

Как ранее сообщали, ДТП произошло вечером 9 октября на дороге в Красную поляну. Mercedes телеведущей выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

В результате аварии погибла 35-летняя женщина, находившаяся в салоне Volkswagen, вторая пассажирка и водитель пострадали.

Позже стало известно, что скончался в больнице еще один пассажир.