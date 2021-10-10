Ксения Собчак попала в смертельную аварию

Ксения Собчак попала в аварию / соцсети

В российском городе Сочи, автомобиль с российской журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак попал в ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает lenta.ru, в аварии по дороге из Адлера в Красную Поляну произошло лобовое столкновение автомобилей Mercedes и Volkswagen.

"В результате лобового столкновения автомобилей погибли два человека, пассажиры Volkswagen. Всего в этой машине было трое человек. Третий пассажир сейчас находится в тяжелом состоянии", - сообщает Интерфакс.

Согласно информации Ксения Собчак ехала в аэропорт. После случившегося она с охраной и помощниками пересела в другую машину и покинула место аварии.

Официального подтверждения информации нет — менеджер телеведущей Кирилл Суханов не стал комментировать информацию.

Как ранее сообщал Главред, мама певицы Камалии Инна Шмаренкова попала в ДТП. По словам артистки, женщина ехала по трассе Киев-Чернигов и на ее автомобиль наехала фура.