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"Натуральные": у Ксении Собчак грудь выпрыгнула из слишком маленького бикини

26 августа 2021, 02:19

Российская телеведущая и блогер Ксения Собчак взбудоражила Сеть жарким фото с пляжа.

Ксения Собчак
Ксения Собчак / instagram.com/xenia_sobchak/

Эпатажная блогерша и интервьюер Ксения Собчак отправилась на море в отпуск, и похвалилась слишком маленьким купальником.

Телеведущая в Instagram показала селфи на котором у нее грудь чуть не выпрыгнула из очень тесного бикини.

Она себя снимает себя полулежа на шезлонге у бассейна в таком ракурсе, что бюст Ксении Анатольевны выпрыгивает снизу из бикини. При этом телеведущая смеется и радуется.

"Поняла, что много говорю о том, что не нравится, и забываю говорить о любви…. Спасибо тем, кто любит, понимает, уважает и ценит! Спасибо всем любимым подписчикам и единомышленникам! Спасибо тем, кто не боится идти против мнения толпы. Я с благодарностью думаю о всех, кто пишет добрые слова. Это так важно. Как бы банально не звучало, любовь побеждает все. И любовь это единственный "не фейк" в этой странной земной реальности. Люблю вас", - пишет Собчак

Ксения Собчак
Ксения Собчак / instagram.com/xenia_sobchak/

"Купальник не жмёт?", "Так и хочется подписать фото: Кайфуйте!!! Жизнь одна!! Ааааа", "Единственная вещь в гардеробе, которая радует, если становится мала - это бюстгальтер", "Натуральные", "Ксения, мы все любим ваши фото в купальнике, не останавливайтесь!", - пишут в комментариях.

Ранее холостячка Злата Огневич без белья свела с ума шикарным телом в дерзкой фотосессии.

viber
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