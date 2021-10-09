"Фура даже не остановилась!": мама певицы Камалии второй раз за пол года попала в ДТП

В результате аварии женщина не пострадала / скриншоты с видео

Мама певицы Камалии Инна Шмаренкова попала в ДТП. По словам артистки, женщина ехала по трассе Киев-Чернигов и на ее автомобиль наехала фура.

Как рассказала артистка на своей страничке в Instagram, виновник аварии скрылся с места.

"Фура даже не остановилась! Удрала с места происшествия! Мама была за рулём, но Слава Господу Богу не пострадала! Постфактум, спасибо полиции, что не заставили чересчур долго ждать! Приехали через час. А на дороге со знаками 50 км/час и ремонт дороги, пока мы стояли и ждали полицию, аварийный знак, умудрилась сбить проезжающая машина!", — сообщила Камалия.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда мать известной украинской певицы становится участником дорожно-транспортного происшествия.

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По словам Инны Шмаренковой, виновницей аварии стала молодая девушка, которая "подрезала ее автомобиль на скорости", в результате чего произошла авария. Более того, добавила мама звездной певицы, незнакомка потеряла самоконтроль.

Ранее мы сообщали, что в Днепровском районе Киева 3 октября Volkswagen протаранил несколько припаркованных авто. В результате ДТП никто не пострадал. Среди его участников был известный актер Михаил Жонин, которого многие знают по роли капитана Гнездилова из сериала Пес.