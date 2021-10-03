Звезда сериала Пес Михаил Жонин попал в ДТП в Киеве / instagram.com/mikhailzhonin

В Днепровском районе Киева 3 октября Volkswagen протаранил несколько припаркованных авто. В результате ДТП никто не пострадал. Среди его участников был известный актер Михаил Жонин, которого многие знают по роли капитана Гнездилова из сериала Пес.

Как сообщает ОО "Автопатруль Майдан" в Facebook, автомобильная авария произошла на улице Никольско-Слободская.

Отмечается, что водитель Volkswagen не справился с управлением на дороге и задел автомобили Subaru и Mercedes на парковке.

46-летний актер Михаил Жонин был одним из пассажиров авто виновника ДТП. На месте работали сотрудники патрульной полиции Днепровского района Киева.

О пострадавших в аварии не сообщается, повреждения получили все три авто. Детали и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

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Звезда сериала Пес попал в ДТП в Киеве / "Автопатруль Майдан" в Facebook

Справка

Михаил Жонин – актер театра и кино, снимается в украинских и российских проектах. В частности, многие его знают по сериалу Пес. Среди его фильмографии много ролей в сериалах и полнометражных картинах в жанрах детектива, боевика, мелодрамы и триллера. Также он – артист дубляжа, его голосом говорят герои голливудских блокбастеров, европейских фильмов и турецких сериалов.

Напомним, ранее мама украинской поп-певицы Камалии Захур угодила в ДТП в Голосеевском районе Киева. Женщина не пострадала.