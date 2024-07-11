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"Наша принцесса": Евгений Кот впервые показал новорожденную дочь

Элина Чигис
11 июля 2024, 13:34
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Евгений Кот впервые стал отцом и уже показал первый снимок дочери.
Евгений Кот, Наталья Татаринцева
У Евгения Кота родилась дочь / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kot_jenya/

Украинский известный хореограф Евгений Кот сегодня, 11 июля, поделился с поклонниками своим счастьем – вчера он стал отцом, его жена Наталья Татаринцева родила дочь.

На своей странице в Instagram хореограф опубликовал семейное видео, на котором показался вместе с женой и дочерью.

видео дня

"Наша принцесса родилась. 10.07.24 в 12:12 ", – написал Евгений.

Поклонники Кота и звездные друзья уже буквально засыпали новоиспеченных родителей поздравлениями:

"Бооооожееее котики! Поздравляю вас!!!! Приветствую новую женщину, пришедшую к вам!!! Какие хорошие цифры при рождении!!!";

"Оооо, какая хорошая новость!!! Приветствую вас, КОТИКИ!!! Будьте счастливы вместе!!!";

"Искренние поздравления! Здоровье малышу и родителям! Пусть растет счастливой и в мирной Украине!"

Кто такой Евгений Кот?

Кот Евгений - украинский хореограф, режиссер-постановщик, участник и победитель шоу "Танцуют все!" и "Танцы со звездами", режиссер-постановщик номеров для шоу Х-фактор и Украина имеет талант на телеканале СТБ. Актер первого плана 3d-шоу "Барон Мюнхгаузен" и "Стражи грез". Судья проекта "Украина имеет талант" 2021.

Новости шоу-бизнеса в Украине

Отметим, Руслан Ханумак заявил, что выехал в США абсолютно законно. В сети начались бурные обсуждения, поскольку Ханумак призывного возраста и поклонники не понимали, как он смог покинуть Украину.

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