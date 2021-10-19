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Надя Дорофеева показала, как ее в трусах и фате привязали к коню

19 октября 2021, 18:45
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Певица в образе развратной невесты сверкнула прелестями в поле.

Надя Дорофеева похвасталась смелым нарядом для съемок клипа / instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева представила фанатам тизер к клипу новой песни NEVESTA, которую она записала с казахским музыкантом Скриптонитом. Образ, который девушка выбрала для съемок заинтриговал фанатов.

Коротким видеороликом Дорофеева поддразнила фанатов перед премьерой клипа 20 октября. Увиденные кадры настолько взбудоражили поклонников, что им сложно определиться, чего же они ждут больше: рассмотреть совместную работу Дорофеевой и Скриптонита, или рассмотреть ее аппетитные формы.

А посмотреть есть на что: Надя Дорофеева для песни NEVESTA выбрала свадебный, но весьма необычный образ.

Так в коротком ролике певица предстала перед зрителями растрепанной, в фате, белом корсете и белых трусиках с рюшами. На ногах девушки - тяжелые ботинки в тон всему наряду.

Но главной изюминкой видео стали связанные между собой руки Дорофеевой. Другой конец веревки привязан к коню, так что певице приходится размашисто шагать по полю, чтобы поспевать за животным.

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Надя Дорофеева в образе развратной невесты / Скриншот - instagram.com/nadyadorofeeva

Фанаты, которые ждали видеоновинку с нетерпением, уже начали засыпать смелую невесту Дорофееву похвалой и комплиментами:

"Мне уже нравится!"

"Ну просто любимые ❤️"

"Всегда любуюсь твоими наградами и успехами❤️"

"Обожаю ❤️"

"Как круто!"

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Ранее певица поделилась с подписчиками очень личным: Дорофеева рассказала про опухоль, которую нашли у нее в груди.

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