Муж Анны Тринчер раскрыл подробности брачного контракта с певицей

Александр Волошин рассказал, кто стал инициатором договора, и какой пункт оба супруга прописывать отказались.

Анна Тринчер и Александр Волошин подписали брачный контракт / instagram.com/annatrincher_official

Украинская певица Анна Тринчер стала женой блогера и бизнесмена Александра Волошина в сентябре 2022 года. Молодые люди очень успешны и находятся лишь в начале их совместного семейного пути. Однако они приняли мудрое и взвешенное решение - подписали брачный контракт.

Его подробности Волошин раскрыл в интервью для GLOSTER FM. Он отметил, что мама его супруги была не очень довольна тем, что Анна приняла его предложение руки и сердца. На помолвке она отсутствовала, и Александр даже не подумал о том, чтобы предупредить будущую тещу о решении создать семью.

Из-за этого у Тринчер с мамой произошел конфликт. Позже женщина смягчилась, но предложила молодоженам обезопасить себя, и заключить брачный контракт.

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"Когда я делал предложение Ане, я не позвал ее маму. Она была в Испании, а я даже не подумал ей сказать хотя бы. Мы расписались, и Аня долгое время была в конфликте с мамой. После этого мама сказала: "Живите сколько хотите, только подпишите брачный договор". Я такой думаю, без вопросов. Я сказал: "Я тебя люблю, я не ради чего-то с тобой. Подпишем, если мама так хочет". Потом у меня это мнение укоренилось. Мы это всегда обсуждали вместе, но это была идея мамы Ани", - рассказывает Александр.

Также он подчеркнул, что они оба к договору отнеслись очень спокойно, ведь понимают, что жизнь может быть очень непредсказуемой. Вместе супруги обсудили все финансовые договоренности, но не стали регулировать контрактом вопрос о будущих детях.

"Попросил юриста заключить договор, посмотрели его с Аней, посмотрели всю нюансы все ли нас устраивает. Мы взрослые, сознательные люди, понимающие, что в жизни все может быть. Ты знаешь, что у тебя никто ничего не заберет, все будет хорошо. И если вы будете расходиться, у вас все будет четко. Не будет скандалов", - поделился блогер.

Анна Тринчер и Александр Волошин подписали брачный контракт / instagram.com/annatrincher_official

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