Артисты порадовали своих украинских поклонников ярким и откровенным клипом на совместный трек.

Тринчер в ботфортах по самое не балуйся станцевала на столе в клипе с Позитивом / коллаж фото УНИАН

Известная украинская поп-певица Анна Тринчер и Позитив (настоящее имя –Алексей Завгородний, бывший участник коллектива "Время и стекло") порадовали поклонников ярким и откровенным клипом на совместный трек "Який ти козак".

Сами исполнители говорят, что специально положили в основу сюжетной линии своего клипа проблему отключения электроэнергии –самой, пожалуй, актуальной проблемы для всех украинцев.

"Видеоклип на песню снят для поднятия вашего настроения. Надеюсь, сюжетная линия, посвященная отключению электроэнергии в стране, вызовет у вас улыбку. Ведь в том и отличие украинцев от всех – мы любую проблему можем обыграть шутливо и решить ее с гордо поднятой головой", – говорит Тринчер.

К слову, в клипе на трек девушка появляется в довольно откровенном луке – в очень высоких сапогах-ботфортах, пояске и белой кофте с корсетом. В свою очередь, Позитив выбрал себе стрит-стайл – футболка, розовый галстук, куртка, брюки и кеды.

Напомним, ранее певица Настя Приходько, которой не дает покоя жизнь и карьера Потапа, вновь решила словесно "атаковать" артиста. В интервью она рассказала, почему испытывает такую неприязнь к Потапенко.

Тем временем сам украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) "поздравил" пропагандиста Владимира Соловьева с днем рождения мощным потоком нецензурного унижения.

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